Ｊ１川崎の元日本代表ＦＷ小林悠（３９）が２３日、川崎市内で会見を行い、来年１月１日をもって現役引退すると発表した。拓大から２０１０年に入団してから川崎一筋１４年。小林は「自分自身のことを自分が信じ切れなくなった」と説明した。

ストライカーの先輩である元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９＝本紙評論家）は、小林の印象に残る一戦を回顧。川崎が１９年のルヴァンカップ決勝で、ＰＫ戦の末に札幌を撃破した試合を挙げた。小林は１点ビハインドの延長後半の同点ゴールを含む２得点を記録した。

武田氏は「その試合のテレビ中継で解説していてゲストは（日本代表の）森保一監督。ルヴァンのゴールはすごかったし、自分が監督をやったら絶対欲しい選手だとずっと思っていた。初タイトル目前だった札幌は当時、野々村（芳和）社長（現Ｊリーグチェアマン）で『残念だったね』と言ったのを覚えている」と振り返った。

キャリアの中でもＪ１最多の途中出場で２９得点（Ｊ１通算は１４４得点で歴代７位）に注目する。「ストライカーはレギュラーで出ているときはいいけど、ベンチになるとチャンスが少なくなるが、それでもいかに結果を出すかが大事。自分もそうだったし、彼は出番が少なくなっても得点を取っている。尊敬している」。引退後は指導者に転身する。武田氏は「素晴らしいストライカーを育ててほしいね」と期待を寄せた。