◇アジア競技大会・卓球（9月20日～28日、スカイホール豊田）

卓球女子団体の準決勝が23日に行われ、日本が韓国を下し、ファイナルに進出を決めました。

団体戦は最大5試合のシングルスが行われ、先に3勝すれば勝ち上がり。日本はこの日、準決勝で韓国と対戦しました。第1試合に登場したのは早田ひな選手。強打を武器にシン・ユビン選手を寄せ付けず、貫禄のストレート勝ちをみせます。

勢いづきたい日本は、第2戦で張本美和選手を起用。張本選手も勝負強さを発揮し、相手に力の差をみせつける形で3-0での勝利となりました。

日本は順調に二人が勝利し、決勝進出へ王手をかけると、第3戦を任されたのは長﨑美柚選手でした。各ゲーム相手の粘りもありましたが、確実にポイントを重ね3ゲーム連取。ストレート勝利で締めくくりました。