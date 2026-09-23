お家でシャンプーをしてもらったミニチュアダックスフンドの子犬さん。いい匂いになった途端、一緒に暮らしている先輩猫さんが…想定外だった光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で36万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お風呂に入った子犬→いい匂いになった途端『先輩猫』が近づいてきて…『微笑ましい光景』】

お風呂に入った子犬→いい匂いになった途端…

Xアカウント『@Y_S_D_star』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの子犬さんと先輩猫さんがみせた微笑ましい光景。

この日、お家で飼い主さんにシャンプーをしてもらったというダックスさん。とってもいい匂いになったのだそう。

想定外だった『微笑ましい光景』が話題

すると、キレイに乾かしてもらった後、初めてのシャンプーに疲れてしまったのかすっかり電池切れに…そこにやってきたのは、一緒に暮らす先輩猫さん。

早速、いいニオイになったダックスさんを枕にして寝始めたのだそうで、あまりにも微笑ましく尊い光景が爆誕することとなったようです。

無防備に爆睡するダックスさん、その首元を枕にして引っ付いて眠る先輩猫さん。

まるで先輩猫さんが可愛い弟のいい匂いを堪能しているかのようにも見えるその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬もまんざらでもない感じ」などのコメントが寄せられています。

日々成長しているダックスさんと先輩猫さんの日常

日々、たくさんの『はじめて』を経験しながら、たくさんの愛情に触れて成長しているダックスさん。先輩猫さんとじゃれ合いっこをしたり一緒に眠ったり…その姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら自分たちらしくのびのびと幸せに暮らすダックスさん、先輩猫さんの日常は日々たくさんの笑顔と癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Y_S_D_star」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。