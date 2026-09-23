謎の生き物がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】SNS上ではタヌキではないかと指摘された

「ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、うちの近くに見た事もない生物が現われて何の動物なのか教えて欲しいです！最初猫かと思ったら猫じゃないし不気味～！」



とその様子を紹介したのは麗蘭さん（@rei_kspr_）。



人家のすぐ近くまでやってきた生き物たち。どれも猫か子犬ほどの大きさだが体毛はまだらに薄くなっており、疥癬の症状のようにも見える。



SNSユーザーたちから

「酷い疥癬のタヌキの可能性高いですね。。。 薬飲めば治るんですけど野生は飲めないから死んじゃうらしいです。。。」

「イベルメクチン入りの飯食わすと治るらしいが野生の動物に餌はあげてはいけない 保護猫活動してるとかで感染が怖いとかならワンチャンあるかもしれんが…」

「疥癬に罹ったタヌキだと思います 自宅の庭で死んでいた事があり役所に相談しましたが私有地内だから回収できないと言われ、民間の業者に頼んで回収してもらいました 回収費4万 お酒とお塩で清めお線香あげました 成仏したかな、タヌキさん 」

など数々のコメントが寄せられる今回の投稿について麗蘭さんにお話を聞いた。



--疥癬にかかったタヌキの可能性が高そうですが、この生き物を初めて見たときの印象をお聞かせください。



麗蘭：猫かなと思ってよく見たら全然違って、見たこともない生き物に見えたので非常に不気味で怖かったです。



そう言えば家の近くに野良猫を集めて餌をやっている人がいたな、と。今思えばあれが集まってくる原因なんでしょうね。



--投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



麗蘭：正直、こんなに多くの反響をいただけるとは思っておらずびっくりしています。わざわざDMで「こうした方がいい」と助言してくださる方もいました。



◇ ◇



麗蘭さんは今回のことを自治体や保険所に連絡したが、現状、動きは見られないという。



猫などへの野放図な餌付けが野生動物にも影響を与えるケースは全国で報告されている。くれぐれも無責任な行為は控えてほしいものだ。



【麗蘭さんプロフィール】

コスプレイヤーとして活動し、名古屋市の「コスプレホストタウンPR隊」としても参加している。



（よろず～ニュース特約・水上侑子）