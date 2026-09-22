佐々木朗希の配置転換の裏に潜むド軍の思惑　現実味を帯び始める108億守護神の“ロースター外し”「物事は計画通りに進んでない」

浮かない表情で球団幹部たちを話し込むディアス(C)Getty Images

米球界はMLBのレギュラーシーズンがいよいよ大詰めを迎え、ポストシーズンに向けた編成の動きも活発化しつつある。現地時間9月20日には、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希を復帰後から救援起用をしていく意向を明らかにした。

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今季の佐々木は開幕から23試合すべてで「先発」として投げてきた。しかし、「ポストシーズンに先発は基本的に4人いればいい」と持論を語ったロバーツ監督は、山本由伸、タリク・スクバル、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノーを先発ローテーションの軸にする考えを示した。

もっとも、「どんな状況だろうと、ロウキを信頼している」と強調するロバーツ監督をはじめとするドジャース首脳陣の決断には、スター軍団が抱える不安が見え隠れする。それは「絶対的守護神」として君臨するはずだったエドウィン・ディアスのコンディション不良だ。

FAとなった昨オフに3年総額6900万ドル（約108億円＝当時のレート）の大型契約を締結したディアスだったが、開幕直後に右肘の関節遊離体除去手術を受けて離脱。丹念なリハビリを終えて7月9日にようやく復帰を果たすも内容は鳴かず飛ばず。今季ここまで18登板で、防御率10.34、WHIP2.36、被打率.361、与四球率6.32、被OPS1.043とキャリアワーストの水準に落ち込んでいる。