『少年ジャンプ＋』創刊12周年で6大企画発表 名作12作品の日替わり全話無料など実施
漫画アプリ「少年ジャンプ＋」（累計3300万ダウンロード）が、9月22日に創刊12周年を迎えたことを記念して、6大企画が発表された。豪華ゲストと連載作品最新話を楽しむ生配信企画、12ページ読切企画、名作12作品の日替わり全話無料キャンペーンなどを実施する。
【画像】『少年ジャンプ＋』創刊12周年！公開された企画紹介ビジュアル
■企画①：ジャンプ＋最新話をみんなで語る生配信 #今日のジャンプラ開催
9月23日（水・祝）から7日間連続で「少年ジャンプ＋」アプリとYouTube「ジャンプラチャンネル」にて特別番組を生配信。配信は、深夜午前0：30から1：10の40分程度の予定で、その日に公開されたばかりの作品の最新話について、番組MCと日替わり豪華ゲストがネタバレありで語る内容。MCを務めるのは大のマンガ好きで知られる芸人・天津飯大郎さん。作品を愛する豪華ゲストも日替わりで登場予定。日によって、生配信中にその日に紹介する作品の作者が登場、読者からの質問に答えてくれる企画も実施予定となっている。
■企画②：「#ジャンプラ推しマンガ」キャンペーン開催
推しマンガとその魅力をX上にポストすると、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。9月30日(水)から10月20日(火)までのキャンペーン期間中に、「少年ジャンプ＋」公式Xアカウントをフォローして、指定のキャンペーン投稿をリポストしたうえで、推している作品とその理由をハッシュタグ「#ジャンプラ推しマンガ」を付けてポストすると、抽選で120名様に【ジャンプ＋オリジナルめじるしチャーム】が当たる。
■企画③：気軽に読める「12ページでサクッと読切」が今年も
昨年は11周年企画として、11ページのショート読切を11作品以上掲載する「11ページサクヨミ」を実施。好評を受け、今年は「12ページでサクッと読切」としてリニューアル。12ページのショート読切を、本日から1年間、不定期で掲載。通常の読切とは一味異なるショートショートの世界を楽しめる。
■企画④：「動画広告を見て作者を応援！」作者に広告収益還元キャンペーン開催
10月19日(月)から11月1日(日)までのキャンペーン期間中、「少年ジャンプ＋」オリジナル連載作品の話末に表示される「動画広告を見て作者を応援する！」のボタンを押して広告を見ると、ボタンを押した話の作者へ広告売上が還元。応援したい作品の動画広告を観て作品や著者を応援する企画となっている。
■企画⑤：12日間12作品日替わり全話無料公開！＆各電子書店でも大型無料キャンペーン実施
12年の間に連載された「少年ジャンプ＋」の人気作を、「少年ジャンプ＋」内限定で日替わりで全話無料公開します。期間は、9月22日(火)～10月3日(土)で、『怪獣８号』をはじめ、「少年ジャンプ＋」の12年間を彩ってきた人気作12タイトルが対象。そのほか、「少年ジャンプ＋」を含む各電子書店では、9月28日(月)から10月11日(日)までの期間で連載中作品を含む歴代120タイトル以上の冒頭巻無料公開／試し読み増量キャンペーンを実施する。
「少年ジャンプ＋」内限定施策：12日間12作品日替わり全話無料公開スケジュール
・9月22日(火)：『生者の行進』
・9月23日(水)：『左ききのエレン』
・9月24日(木)：『サチ録』
・9月25日(金)：『とんかつDJアゲ太郎』
・9月26日(土)：『サマータイムレンダ』
・9月27日(日)：『地獄楽』
・9月28日(月)：『タテの国』
・9月29日(火)：『2.5次元の誘惑』
・9月30日(水)：『怪獣８号』
・10月1日(木)：『ハイパーインフレーション』
・10月2日(金)：『姫様“拷問”の時間です』
・10月3日(土)：『カラダ探し』
■企画⑥：さらなる異色コラボ企画を近日公開予定
詳細・追加情報は「少年ジャンプ＋」12周年特設サイトと、「少年ジャンプ＋」公式Xで発表する。
【画像】『少年ジャンプ＋』創刊12周年！公開された企画紹介ビジュアル
■企画①：ジャンプ＋最新話をみんなで語る生配信 #今日のジャンプラ開催
9月23日（水・祝）から7日間連続で「少年ジャンプ＋」アプリとYouTube「ジャンプラチャンネル」にて特別番組を生配信。配信は、深夜午前0：30から1：10の40分程度の予定で、その日に公開されたばかりの作品の最新話について、番組MCと日替わり豪華ゲストがネタバレありで語る内容。MCを務めるのは大のマンガ好きで知られる芸人・天津飯大郎さん。作品を愛する豪華ゲストも日替わりで登場予定。日によって、生配信中にその日に紹介する作品の作者が登場、読者からの質問に答えてくれる企画も実施予定となっている。
推しマンガとその魅力をX上にポストすると、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。9月30日(水)から10月20日(火)までのキャンペーン期間中に、「少年ジャンプ＋」公式Xアカウントをフォローして、指定のキャンペーン投稿をリポストしたうえで、推している作品とその理由をハッシュタグ「#ジャンプラ推しマンガ」を付けてポストすると、抽選で120名様に【ジャンプ＋オリジナルめじるしチャーム】が当たる。
■企画③：気軽に読める「12ページでサクッと読切」が今年も
昨年は11周年企画として、11ページのショート読切を11作品以上掲載する「11ページサクヨミ」を実施。好評を受け、今年は「12ページでサクッと読切」としてリニューアル。12ページのショート読切を、本日から1年間、不定期で掲載。通常の読切とは一味異なるショートショートの世界を楽しめる。
■企画④：「動画広告を見て作者を応援！」作者に広告収益還元キャンペーン開催
10月19日(月)から11月1日(日)までのキャンペーン期間中、「少年ジャンプ＋」オリジナル連載作品の話末に表示される「動画広告を見て作者を応援する！」のボタンを押して広告を見ると、ボタンを押した話の作者へ広告売上が還元。応援したい作品の動画広告を観て作品や著者を応援する企画となっている。
■企画⑤：12日間12作品日替わり全話無料公開！＆各電子書店でも大型無料キャンペーン実施
12年の間に連載された「少年ジャンプ＋」の人気作を、「少年ジャンプ＋」内限定で日替わりで全話無料公開します。期間は、9月22日(火)～10月3日(土)で、『怪獣８号』をはじめ、「少年ジャンプ＋」の12年間を彩ってきた人気作12タイトルが対象。そのほか、「少年ジャンプ＋」を含む各電子書店では、9月28日(月)から10月11日(日)までの期間で連載中作品を含む歴代120タイトル以上の冒頭巻無料公開／試し読み増量キャンペーンを実施する。
「少年ジャンプ＋」内限定施策：12日間12作品日替わり全話無料公開スケジュール
・9月22日(火)：『生者の行進』
・9月23日(水)：『左ききのエレン』
・9月24日(木)：『サチ録』
・9月25日(金)：『とんかつDJアゲ太郎』
・9月26日(土)：『サマータイムレンダ』
・9月27日(日)：『地獄楽』
・9月28日(月)：『タテの国』
・9月29日(火)：『2.5次元の誘惑』
・9月30日(水)：『怪獣８号』
・10月1日(木)：『ハイパーインフレーション』
・10月2日(金)：『姫様“拷問”の時間です』
・10月3日(土)：『カラダ探し』
■企画⑥：さらなる異色コラボ企画を近日公開予定
詳細・追加情報は「少年ジャンプ＋」12周年特設サイトと、「少年ジャンプ＋」公式Xで発表する。
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