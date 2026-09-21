「アクアトピア」25年の歴史に幕！東京ディズニーシーでのラストラン完全密着
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.9.14の様子 Vol.4 | Today’s Tokyo DisneySea on September 14, 2026 : Part 4」を公開しました。本動画では、東京ディズニーシーで25年間親しまれたアトラクション「アクアトピア」がクローズする最終日の様子に密着しています。
動画は、クローズを約3時間後に控えた18時過ぎの様子からスタート。ポートディスカバリーに向かう道中、すでにケープコッドまで伸びる「アクアトピア」の長蛇の列が映し出され、待ち時間は120分を記録しました。18時58分頃にはラインカット（案内終了）となり、アプリから待ち時間が消える様子も記録されています。
19時台には突然雨が降り出す場面もありましたが、20時を過ぎるとアトラクションの周辺には最後を見届けようと大勢の人が集結しました。21時24分、一番最後のゲストがウォータービークルに乗り込んで出発。その後、ビークルが停止すると周囲からは大きな拍手が送られ、25年の歴史に幕を閉じました。
動画の最後では、夏のイベントとハロウィーンの両方を楽しめた1日を振り返り、「思い残すことなく思いっきり楽しむことができました」と感想を語っています。長年愛されたアトラクションの最後を丁寧に記録した映像は、現地の感動的な雰囲気をそのまま味わえる内容となっています。
動画は、クローズを約3時間後に控えた18時過ぎの様子からスタート。ポートディスカバリーに向かう道中、すでにケープコッドまで伸びる「アクアトピア」の長蛇の列が映し出され、待ち時間は120分を記録しました。18時58分頃にはラインカット（案内終了）となり、アプリから待ち時間が消える様子も記録されています。
19時台には突然雨が降り出す場面もありましたが、20時を過ぎるとアトラクションの周辺には最後を見届けようと大勢の人が集結しました。21時24分、一番最後のゲストがウォータービークルに乗り込んで出発。その後、ビークルが停止すると周囲からは大きな拍手が送られ、25年の歴史に幕を閉じました。
動画の最後では、夏のイベントとハロウィーンの両方を楽しめた1日を振り返り、「思い残すことなく思いっきり楽しむことができました」と感想を語っています。長年愛されたアトラクションの最後を丁寧に記録した映像は、現地の感動的な雰囲気をそのまま味わえる内容となっています。
YouTubeの動画内容
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