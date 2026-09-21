【不安解消】飛行機でのモバイルバッテリーや手荷物の新ルール案内
元国際線CAが運営するYouTubeチャンネル「Sana Travel」が、「液体類・リチウムイオン電池・身の回り品の制限情報 | ルールを知って快適な空の旅を✈️」と題した動画を公開。機内への持ち込みが制限される品物について、見落としがちなルールや最新の注意点を解説した。
動画ではまず、液体類の機内持ち込み制限について説明。国内線ではアルコール度数によって制限が変わる一方、お茶や水は問題なく持ち込める。しかし国際線では、100ml以下の容器に入れ、容量1L以下の透明なジッパー付き袋にまとめる必要がある。ハンドクリームや歯磨き粉といったジェル状のアイテムも液体類に含まれるため、準備には注意が必要だと促した。
続いて、リチウムイオン電池を内蔵した製品について解説。ワイヤレスイヤホンは機内への持ち込みが推奨されるが、紛失を防ぐために有線イヤホンの使用を勧めている。また、モバイルバッテリーは預け入れ荷物に入れることができず、機内への持ち込みが必須となる。持ち込めるのは160Wh以下のものを2個までとし、「絶縁処理をして持ち込まなければならない」と説明した。さらに、機内の設備からモバイルバッテリーへの充電、およびモバイルバッテリーを用いた電子機器への充電はともに禁止されているというルールにも言及した。コードレスヘアアイロンについては、本体から電池を取り外せるタイプのみ持ち込み可能だと補足している。
手荷物については、機内に持ち込めるのは原則として「手荷物1個」と「身の回り品1個」の合計2個まで。空港で購入したお土産の紙袋なども個数にカウントされるため、搭乗前にまとめるようアドバイスした。さらに、近年は機内での盗難が相次いでいることから、貴重品は上の棚に収納せず、前の座席の下など自身の目の届く範囲に置くよう強く注意喚起した。
各航空会社や運賃種別によって手荷物の細かな規定は異なる。出発前に自身が利用する航空会社の最新ルールを確認し、トラブルのない快適な空の旅を楽しみたい。
動画ではまず、液体類の機内持ち込み制限について説明。国内線ではアルコール度数によって制限が変わる一方、お茶や水は問題なく持ち込める。しかし国際線では、100ml以下の容器に入れ、容量1L以下の透明なジッパー付き袋にまとめる必要がある。ハンドクリームや歯磨き粉といったジェル状のアイテムも液体類に含まれるため、準備には注意が必要だと促した。
続いて、リチウムイオン電池を内蔵した製品について解説。ワイヤレスイヤホンは機内への持ち込みが推奨されるが、紛失を防ぐために有線イヤホンの使用を勧めている。また、モバイルバッテリーは預け入れ荷物に入れることができず、機内への持ち込みが必須となる。持ち込めるのは160Wh以下のものを2個までとし、「絶縁処理をして持ち込まなければならない」と説明した。さらに、機内の設備からモバイルバッテリーへの充電、およびモバイルバッテリーを用いた電子機器への充電はともに禁止されているというルールにも言及した。コードレスヘアアイロンについては、本体から電池を取り外せるタイプのみ持ち込み可能だと補足している。
手荷物については、機内に持ち込めるのは原則として「手荷物1個」と「身の回り品1個」の合計2個まで。空港で購入したお土産の紙袋なども個数にカウントされるため、搭乗前にまとめるようアドバイスした。さらに、近年は機内での盗難が相次いでいることから、貴重品は上の棚に収納せず、前の座席の下など自身の目の届く範囲に置くよう強く注意喚起した。
各航空会社や運賃種別によって手荷物の細かな規定は異なる。出発前に自身が利用する航空会社の最新ルールを確認し、トラブルのない快適な空の旅を楽しみたい。
YouTubeの動画内容
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