「人から雑に扱われる」原因は自分にあった？対等な関係を築くための7つの方法
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【すぐ試して】対等になる、人から大切に扱われる7つの方法／理不尽な言動はこれで減ります！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、人から大切に扱われるための7つの改善ポイントについて解説している。
動画の冒頭でRyota氏は、人から大切に扱われなくなってしまう背景には、自身がそのような扱いを許容してしまう行動をとっていることがあると指摘。その改善策として、第一に「アサーション」を挙げ、「自分も大切にするし、相手も大切にする」という考え方を示した。
続いて、相手がいないと生きていけないという「依存状態」に陥らないことや、相手に過度に機嫌をとる「迎合」をしないことの重要性を解説。「迎合すると丁寧に扱われるんじゃなくて、もっと雑にされます」と述べ、結果的に相手の要求がエスカレートしていくと警告した。また、「自分で自分を大切にする」ことにも触れ、自己犠牲や自己蔑視をしていると、周囲からも「雑に扱われるような存在なんだ」と無意識に認識されてしまうと語った。
さらに、人間関係における基本的なスキルとして「断れる、Noと言える」ことを強調。断るのが苦手な人に向けて、理由をあらかじめ作っておくことや「即決しない」といった具体的な対策を提案した。加えて、恋愛などで見られがちな「一方的に尽くす」行動についても、相手がそれを「当たり前」と感じてしまうため避けるべきだと述べた。
最後にRyota氏は、関係の浅い段階で自身の弱点などを「何でも自己開示しない」ことの必要性を説いた。対等な人間関係を構築するためには、相手への配慮だけでなく、自分自身の振る舞いや意識を変えることが重要だと結論づけている。
動画の冒頭でRyota氏は、人から大切に扱われなくなってしまう背景には、自身がそのような扱いを許容してしまう行動をとっていることがあると指摘。その改善策として、第一に「アサーション」を挙げ、「自分も大切にするし、相手も大切にする」という考え方を示した。
続いて、相手がいないと生きていけないという「依存状態」に陥らないことや、相手に過度に機嫌をとる「迎合」をしないことの重要性を解説。「迎合すると丁寧に扱われるんじゃなくて、もっと雑にされます」と述べ、結果的に相手の要求がエスカレートしていくと警告した。また、「自分で自分を大切にする」ことにも触れ、自己犠牲や自己蔑視をしていると、周囲からも「雑に扱われるような存在なんだ」と無意識に認識されてしまうと語った。
さらに、人間関係における基本的なスキルとして「断れる、Noと言える」ことを強調。断るのが苦手な人に向けて、理由をあらかじめ作っておくことや「即決しない」といった具体的な対策を提案した。加えて、恋愛などで見られがちな「一方的に尽くす」行動についても、相手がそれを「当たり前」と感じてしまうため避けるべきだと述べた。
最後にRyota氏は、関係の浅い段階で自身の弱点などを「何でも自己開示しない」ことの必要性を説いた。対等な人間関係を構築するためには、相手への配慮だけでなく、自分自身の振る舞いや意識を変えることが重要だと結論づけている。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。