猫と繋いだ手を離そうとしてみたところ…？人間の子どものようにママの手をぎゅっとつかんで離そうとしない様子がかわいすぎると話題で、動画は6万5千再生を突破。「こんな猫ちゃんいるの！？」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：飼い主と手を繋ぎながら寝たい『甘えん坊の子猫』→手を離してみると…まさかの反応】

そっと繋ぐ手

Instagramアカウント「mel__ragdoll」に投稿されたのは、飼い主さんに甘えるとある猫の様子です。動画に登場するのは、2025年1月19日生まれのラグドール、「メル」ちゃん。ふわふわの毛並みと、まん丸の大きな目がチャームポイントのかわいい子です。

この日、メルちゃんは毛布にすっぽり埋もれて昼寝をしていたのだそうです。顔と左手だけを外に出して、すやすやと気持ちよさそうに寝息を立てていたのだとか。飼い主さんがそっと近づき頭を撫でると、メルちゃんはゆっくり目を開け、飼い主さんの手に自分の手を重ねたといいます。安心したように表情をゆるませ、そのまままた夢の中へ戻っていったとのこと。メルちゃんは小さい頃から手を繋いで眠りたがる甘えん坊らしく、その癖が今も続いているのだそう。

離すと即反応

飼い主さんが試しに手を離してみると、メルちゃんはすぐに反応し、自分から手を繋ぎにきたのだとか。もう一度離してみても、また同じようにメルちゃんは手を伸ばします。

まるで「離さないで！」と言っているような反応がかわいくて、飼い主さんはつい何度も試してしまうとのこと。メルちゃんは大きなあくびをひとつして、幸せそのものの表情を見せてくれます。

キュン必至

飼い主さんがまた手を離そうとすると、メルちゃんは手をグーにして力を入れたといいます。なんとかつかもうと必死になっている姿に、飼い主さんは母性が爆発したとおっしゃいます。

甘えたい気持ちと安心したい気持ち。その両方が重なったメルちゃんの愛らしい仕草は、飼い主さんだけでなく、視聴するたくさんの人々にも癒しをもたらしてくれることとなったのでした。

投稿には、「メルちゃんを見ていたら、明日もがんばれそうな気がするｗ」「なんて超絶かわいいのー！ｗ」「繋いでてほしいって言ってるんだね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mel__ragdoll」では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mel__ragdoll」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。