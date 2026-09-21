わんちゃんたちの尊さ溢れるひと時が、再生回数13万回を超える反響を呼んでいます。

ある日、大型犬の『クロエちゃん』と小型犬の『ミミちゃん』が一緒にくつろいでいる姿を目撃した飼い主さん。よく見てみると、ミミちゃんはクロエちゃんに腕枕をしてもらっていたようで…？

ふたりの仲良しな光景が、「自分がしてもらってうれしい事してあげてるのかな」「そこ代わりたい…」と、幸せな気持ちを届けています。

【動画：ふと、犬2匹の様子を見てみた結果→なぜか腕枕で『よちよち』していて…あまりにも愛おしい光景】

眠たそうなミミちゃんにクロエちゃんが『よちよち』

仲良しなわんちゃんたちの光景が幸せをおすそ分けしているのは、TikTokアカウント『K』のタイニープードル『ミミちゃん』と、バーニーズマウンテンドッグ『クロエちゃん』のある日の光景。

ミミちゃんとクロエちゃんは、日頃からよく一緒にいる仲良しさん。この日もふたりで床に寝ころがってくつろいでいたといいます。

ミミちゃんはどうやら眠たかったようで、クロエちゃんの腕に頭を乗せて、うとうと顔。クロエちゃんに腕枕をしてもらってなんだか幸せそうです。

そんなミミちゃんの様子を見守っていたクロエちゃんはというと…そっとミミちゃんのお腹に前足を乗せて、優しく『よちよち』。年齢的にはクロエちゃんの方が妹ですが、優しくお腹を撫でてあげるその光景は、まるで妹を寝かしつけてあげるお姉ちゃんのよう。

幸せそうなふたりの姿に、こちらまで笑顔になってしまいます。

そんなふたりの光景には、「腕まくらだけでなく、お腹ナデナデもできるんですか！？」「お腹なでなでに慈しみを感じる」「かわいい子達や」と、たくさんのコメントが寄せられています。

でも、ミミちゃんがひとりで寝ていると…

そんな包容力溢れるクロエちゃんですが、ミミちゃんがひとりで寝ている時は少し違う反応を見せるそう。タオルケットにくるまってひとりでお昼寝しているミミちゃんを見かけたクロエちゃんは…

なんと、タオルケットの端を持ってぐいぐいと引っ張り出したそう！もしかして、タオルケットにやきもちを妬いているのでしょうか？思わずタオルケットにまでやきもちを妬いてしまう、ミミちゃん大好きなクロエちゃんなのでした。

TikTokアカウント『K』では、そんなミミちゃんとクロエちゃんの日常風景に加えて、末っ子のバーニーズマウンテンドッグ『ノエルくん』の元気いっぱいな姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「K」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。