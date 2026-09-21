YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、生まれて初めてリビングへと上陸した赤ちゃん猫たちが興奮する姿です。その可愛さや驚きの展開に動画再生数は12万回を突破し「なぁ～んだ、ただの天使か」「一生見てられる動画♡」などたくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ケージを開けてもらった赤ちゃん猫たち→初めての『リビング』で…尊すぎる光景】

待ちに待ったケージオープン

この日、保護した赤ちゃん猫たちの目が開きよちよち歩きができるようになったため、投稿者さんはケージを開けてみることにしたのだといいます。

ケージが開放されると子猫たちは外が気になるのか、拙いながらも一斉に出口に向かって駆け寄ってきたのだそう。

サビちゃんの意外な一面

一度はきょうだいに押し倒されてしまったというサビちゃん。普段からきょうだいに体の上に乗られてしまったりしていたとのことですが、今日はまた違った一面を垣間見せてくれたのだといいます。

普段はおっとり気味な性格をしているというサビちゃんですが、この日はケージの外の世界への好奇心が勝ったのかきょうだいの誰よりも先にリビングへ到達したのだそう。普段のサビちゃんを知っている投稿者さんも予想していなかったようで「まさかのサビちゃんが出てきた」と驚きを隠せなかったといいます。

サビちゃんに先を越されたきょうだいも外に出ようと頑張ったものの自力で出ることが出来なかったようで、投稿者さんが出してあげることにしたのだとか。

初めての『お外』に大興奮！

リビングを探検した子猫ちゃんたちは一斉に投稿者さんのもとへ歩み寄ってきたのだといいます。投稿者さんは服に付いた毛を気にしているようですが、「服につく抜け毛はネコ好きの勲章」というコメントの通り日ごろからたくさんの保護猫と真剣に向き合っている証拠です。

子猫ちゃんたちはリビングの探索がとても楽しいのか、小さなしっぽをピンと立ててとてもご機嫌な様子だったのだそうです。

初めてのリビング探検に大興奮の子猫ちゃんたちの姿を見たユーザーからは「初めての大冒険ですね」「おっとりサビちゃんが一番乗りですね」「もー可愛いしかない」「子猫天国」などたくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、たくさんの保護猫さんの卒業までの様子や先住猫たちと接する様子を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：玲愛

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。