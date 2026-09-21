好守連発＆高精度パスの鈴木彩艶に英BBCも驚き「称賛に値する活躍」「2点目を演出したのもスズキ」

鈴木への評価は日増しに高まっている(C)Getty Images

鈴木彩艶が所属するアストン・ビラがプレミアリーグ5節にして、今季初勝利を記録した。現地時間9月19日、敵地でトッテナムと対戦し3-2で勝利。リーグ戦4試合連続でスタメンに名を連ねた鈴木も、攻守で貢献し、現地での評価もさらに高まることとなった。

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アストン・ビラは、序盤はホームチームの攻勢に押し込まれるも無失点で凌ぐと、49分にヨハン・マンザンビ、67分にニコラス・ジャクソン、79分にエミリアーノ・ブエンディアがゴールを決め、3-0とリードを奪いゲームを支配。終盤に2度、ゴールを割られたものの最後は1点差で逃げ切っている。

鈴木の見せ場は10分にいきなり訪れた。トッテナムのサビーニョが放ったペナルティエリア内至近距離からのシュートを2度、立て続けに弾き返し、決定的なピンチを防いでいる。さらに1-0のスコアで迎えた67分、チーム2点目のゴールは、鈴木が起点となり生まれたものだった。ゴールキックが一気に前線のジャクソンにわたり、味方とのパス交換後、ボレーシュートでネットを揺らした。

今夏の加入から、すでに正ゴールキーパーとして定着し、自身のスキルを存分に発揮している鈴木。プレミアリーグの舞台で躍動する24歳のパフォーマンスは、この試合でも高い評価を得ている。

英メディア『BBC』は試合後、鈴木の活躍にスポットを当てており、「今季プレミアリーグ初勝利を挙げたチームの中で、誰にも劣らないほど大きな称賛に値する活躍を見せた」とレポート。さらに、「とりわけ、サビーニョのシュートを立て続けに2本防いだ場面は見事だった」と序盤のビッグセーブを取り上げ、「ホームのトッテナムが主導権を握っていた時間帯をビラが耐え抜く上で、スズキのプレーが大きな支えとなった」として、その貢献度を強調した。