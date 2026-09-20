有村架純、石田ひかり、姫野花春のオフショットも織り交ぜた『さとこはいつも』主題歌リリックビデオ
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』（公開中）から、折坂悠太と柴田聡子による主題歌「シミレ（feat. 柴田聡子）」のリリックビデオが公開された。3人の撮影風景を捉えた初公開のメイキング映像を中心に、本編映像やオフショットで構成されている。
【動画】『さとこはいつも』主題歌リリックビデオ
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督の完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、名前の読みが同じ3人の「さとこ」が、自分の人生を物語として書き始めたことから、それぞれの日常が交差していく。
姫野が演じる中井聡子は、初めて抱いた恋心を持て余し、妄想を膨らませていく15歳の中学3年生。有村演じる西田沙都子は、映画配給会社に勤務する35歳で、仕事も不倫関係も思うようにいかず迷走している。石田が演じるのは、子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間で新たな夢を見つける55歳の飯島里子。世代も境遇も異なる3人が、格好悪さも含めた自らの日々と向き合っていく。
リリックビデオを手がけたのは、本作にメイキング撮影スタッフとして参加した映画監督の石川泰地。3人がそれぞれの「さとこ」として文章を書く姿のほか、撮影中の真剣な表情や、カメラが止まった際にこぼれた笑顔などを収めた。
主題歌で折坂と柴田が共演することになったきっかけは、沖田監督から折坂へのオファーだった。以前から折坂のファンだったという沖田監督は、3人の「さとこ」が並ぶ場面を見て、折坂に歌ってほしいと考えたという。
沖田監督は「折坂さんにお会いしたら、『柴田聡子さんにも歌ってもらったらどうか』と逆提案されました」と明かしており、当初から本作の劇伴を担当することが決まっていた柴田と折坂のスペシャルコラボレーションが実現した。
リリックビデオでは、折坂と柴田の歌声に合わせ、映画本編の登場人物としての姿と、撮影現場で見せる俳優としての表情を交互に映し出している。
【動画】『さとこはいつも』主題歌リリックビデオ
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督の完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、名前の読みが同じ3人の「さとこ」が、自分の人生を物語として書き始めたことから、それぞれの日常が交差していく。
リリックビデオを手がけたのは、本作にメイキング撮影スタッフとして参加した映画監督の石川泰地。3人がそれぞれの「さとこ」として文章を書く姿のほか、撮影中の真剣な表情や、カメラが止まった際にこぼれた笑顔などを収めた。
主題歌で折坂と柴田が共演することになったきっかけは、沖田監督から折坂へのオファーだった。以前から折坂のファンだったという沖田監督は、3人の「さとこ」が並ぶ場面を見て、折坂に歌ってほしいと考えたという。
沖田監督は「折坂さんにお会いしたら、『柴田聡子さんにも歌ってもらったらどうか』と逆提案されました」と明かしており、当初から本作の劇伴を担当することが決まっていた柴田と折坂のスペシャルコラボレーションが実現した。
リリックビデオでは、折坂と柴田の歌声に合わせ、映画本編の登場人物としての姿と、撮影現場で見せる俳優としての表情を交互に映し出している。