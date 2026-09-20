「えーと、60÷3ね。えーと……だから20！」



【写真】宿題の上に「ドスッ」 ノートを占領する猫さん

机に向かい、割り算の宿題に取り組む男の子。しかし、ノートの真ん中には猫が堂々と寝転んでいます。それでも男の子は猫をどかそうとはせず、お腹の下から次の問題を探し出しました。



「宝探し感覚で問題解ける。問題が見える喜び」



そんな言葉とともにInstagramへ投稿された動画が4万を超える「いいね」を集め、見る人を和ませています。投稿したのは、飼い主の「soranohi」さん（@soraaa_mameee）です。



猫のお腹の下から次の問題を発見

動画に登場するのは、1歳になるパステル三毛の女の子「おくら先生」です。



おくら先生が寝転んでいるのは、小学3年生の息子さん（8歳）が取り組んでいた宿題の上。この日は、割り算の計算問題を解いていました。



ノートの上でくつろぐおくら先生を前に、息子さんは見えている「60÷3」を計算し、答えの「20」を導き出します。ところが、次の問題は、おくら先生のお腹の下に隠れていました。



息子さんが体の下をのぞき込みながら探していると、「42÷2」を発見。「おー！」とうれしそうな声を上げ、再び計算を始めました。隠れていた問題が見つかるたび、いつもの宿題がまるで宝探しのようになっています。



宿題を広げると、必ず現れる「おくら先生」

おくら先生による“ネコハラ”は、この日に限ったことではありません。



「息子や娘が宿題を広げると、必ずどこかから現れ、ドスッとノートや教科書の上に寝転びます」



勉強を始めた気配を察すると、どこからともなくやってくるというおくら先生。宿題を手伝う“先生”というよりも、自らが問題を隠して難易度を上げているようです。



この日も宿題の上でしばらく過ごしていましたが、動画を撮影してから5分ほどすると満足し、別の場所へ移動したとのこと。“ネコハラ”の時間は、合計10分に満たない程度だったといいます。



「よしよし、偉いぞ」猫をどかさない息子さん

ノートを占領されても、おくら先生をどかさなかった息子さん。飼い主さんは、その姿をどのように見ていたのでしょうか。



「我が家は猫ファースト主義なので、ご飯を食べるとき、自分の椅子に猫が座っていたら、新しい椅子を持ってきて、みんな座るようにしています」



家族が食卓につこうとしたとき、椅子に猫が座っていても場所を譲ってもらうことはありません。人間が別の椅子を用意するのが、日常のルールになっているそうです。



普段からそのような暮らしをしているため、息子さんが猫をどかさず、見えている部分から問題を解いている姿にも納得した様子。



「『よしよし、偉いぞ』と思っていました（笑）。問題が見え隠れするだけで一喜一憂していたので、私が『問題が見える喜び』と書きました」



猫に宿題を邪魔された困惑より、次の問題を見つけられた喜びのほうが大きい息子さん。家族の“猫ファースト精神”が、しっかり受け継がれているようです。



帰宅すると必ずお出迎え

おくら先生は、息子さんが学校から帰ると、必ず迎えに行くそうです。



「帰るとお昼ご飯をくれる存在だからだと思いますが（笑）」



お目当てはご飯かもしれませんが、息子さんの帰宅を待っていることに変わりはありません。



一家には、おくら先生のほかに、3歳のシャムトラの男の子「そらまめ」くんもいます。息子さんは2匹を溺愛し、「すっかり猫好き男子に仕上がっています」と飼い主さんは話します。



動画には、「どいてってしないのが優しい」「お腹の下から問題を探していてかわいい」「宿題が楽しそう」「邪魔される喜び」といった声が寄せられました。かつて飼い猫にノートを占領された人からも、懐かしむコメントが届いています。



息子さんの対応を多くの人に褒めてもらった飼い主さんは、今回の反響を受け、改めてこう感じたそうです。



「息子もすっかり、猫ファーストな人間に仕上がったなぁと思いました！」



宿題の上に寝転ぶおくら先生と、その下から問題を探す息子さん。ふたりにとっては、“ネコハラ”の時間も楽しいコミュニケーションになっているようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）