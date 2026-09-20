「１部レベルにない」「悲惨」日本人カルテット所属のドイツ名門、泥沼の開幕４連敗。16失点の“歴史的崩壊”で独メディア酷評。日本代表DFが統率する最終ラインは「守備陣と呼ぶに値しない」
板倉滉、橋岡大樹、町野修斗、宇野禅斗の日本人カルテットが所属するボルシアMGは現地９月19日に開催されたブンデスリーガの第４節で、マインツと対戦。町野のPKなどで
食い下がったものの、３－４で打ち合いに敗れ、泥沼の開幕４連敗となった。
まさかの惨状に、ドイツメディアも手厳しい。『WELT』は「ボルシアMGは、４試合で勝ち点ゼロ、最下位という悲惨な成績だ。さらに悪いことに、16失点を喫しており、これはブンデスリーガの長い歴史の中で、開幕から４試合で喫した最多失点記録である」と酷評した。
とりわけ、日本代表DFの板倉が統率する最終ラインを糾弾。「ボルシアMGの守備陣は守備陣と呼ぶに値せず、現状ではブンデスリーガレベルには到底達していない」と痛烈に批判した。
また、『sport1』も、「クラブ史上最悪のシーズンスタートとなり、オイゲン・ポランスキ監督の解任から６日後、彼らの低迷は収まる気配を見せていない」と指摘している。
新指揮官が決定するだろうインターナショナルブレイクを経て、ブンデスリーガの古豪はこの苦境から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なんと成功率100％！町野修斗の今季初ゴール
食い下がったものの、３－４で打ち合いに敗れ、泥沼の開幕４連敗となった。
まさかの惨状に、ドイツメディアも手厳しい。『WELT』は「ボルシアMGは、４試合で勝ち点ゼロ、最下位という悲惨な成績だ。さらに悪いことに、16失点を喫しており、これはブンデスリーガの長い歴史の中で、開幕から４試合で喫した最多失点記録である」と酷評した。
また、『sport1』も、「クラブ史上最悪のシーズンスタートとなり、オイゲン・ポランスキ監督の解任から６日後、彼らの低迷は収まる気配を見せていない」と指摘している。
新指揮官が決定するだろうインターナショナルブレイクを経て、ブンデスリーガの古豪はこの苦境から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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