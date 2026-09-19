くつろいでいる飼い主さんを猫ちゃんがあやしているかのような光景が、表示回数71万回を超えて癒やしを届けています。まるでお母さんが子どもをあやすかのようなその光景には、「しっぽが脚を寝かしつけてる」「主様が猫様にやってることと同じことしてあげてるのかな」と、温かいコメントが寄せられることとなりました。

【動画：足を伸ばしてくつろいでいたら、猫が『しっぽ』を使って…可愛すぎる行動】

しっぽで飼い主さんの足を『ポンポン』

Xアカウント『マネキキャット』に投稿されて反響を呼んでいるのは、猫ちゃんが飼い主さんのことをあやしてあげているような、微笑ましい光景。ある日、椅子の上に横になって足を伸ばしていた飼い主さん。その隣には、茶トラ猫『小鉄くん』の姿が。

小鉄くんは、飼い主さんの足にぴったりとくっついてまったりタイム。その様子を見守っていると…しっぽを飼い主さんの足の上にペチペチと当てる行動を繰り返していたそう！その光景は、まるでお母さんが子どもを寝かしつけようと、背中をポンポンと叩いてあげているかのよう。

そんな保護者さながらの小鉄くんの姿に、なんだかキュンとしてしまいます。こちらの投稿を見た人からは、「あまりにも可愛くて声に出して叫んだ」「『心地よくて安心すること』をお返ししてるみたい」「どんな徳を積んだらこの『ぺち…ぺち…』をしてもらえるんですか」と、羨望の眼差しが向けられることとなりました。

コミュニケーション上手な小鉄くんのしっぽ

そんな可愛らしい仕草を見せてくれた小鉄くん。小鉄くんは普段からしっぽでコミュニケーションを取るのが上手なのだそうで、よく飼い主さんのそばに来ては、しっぽで飼い主さんに触れてくるのだとか。

わんちゃんの気持ちはしっぽの動きで感じ取ることができますが、もしかしたら小鉄くんの気持ちも、わんちゃんのようにしっぽに表れているのかもしれません。

Xアカウント『マネキキャット』では、そんな茶トラ猫『小鉄くん』との触れあいや、飼い主さんの日常の出来事が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「マネキキャット」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。