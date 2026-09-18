41歳のC・ロナウドも選出！…新体制のポルトガル代表がUNLに臨むメンバー25名を発表
ポルトガルサッカー連盟（FPF）は18日、今月と来月のUEFAネーションズリーグに臨む同国代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026でラウンド16敗退に終わったポルトガル代表は、大会終了後にロベルト・マルティネス監督が退任。かつてスポルティングやベンフィカといった国内屈指の名門を率い、フラメンゴやアル・ヒラル、アル・ナスルに数々のタイトルをもたらしたジョルジェ・ジェズス監督のもとで再出発することとなった。
UNLではグループA4に入っており、現地時間24日に控える初戦ではウェールズ代表と激突。その後は27日にノルウェー代表、10月1日にデンマーク代表、4日に再びノルウェー代表と対戦するスケジュールとなっている。
ジェズス監督は初陣に向けて、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）らを順当に選出。41歳のクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）も名を連ねた。今回発表されたメンバー25名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
サムエル・ソアレス（ベンフィカ）
▼DF
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ディエゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
▼MF
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）
▼FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ファビオ・シルヴァ（ドルトムント／ドイツ）
フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
ラファエル・レオン（ガラタサライ／トルコ）
FIFAワールドカップ2026でラウンド16敗退に終わったポルトガル代表は、大会終了後にロベルト・マルティネス監督が退任。かつてスポルティングやベンフィカといった国内屈指の名門を率い、フラメンゴやアル・ヒラル、アル・ナスルに数々のタイトルをもたらしたジョルジェ・ジェズス監督のもとで再出発することとなった。
ジェズス監督は初陣に向けて、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）らを順当に選出。41歳のクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）も名を連ねた。今回発表されたメンバー25名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
サムエル・ソアレス（ベンフィカ）
▼DF
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ディエゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
▼MF
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）
▼FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ファビオ・シルヴァ（ドルトムント／ドイツ）
フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
ラファエル・レオン（ガラタサライ／トルコ）