元警視庁刑事が解説するソニー生命の巨額詐取事件。プルデンシャル生命との共通点と構造的欠陥とは

「刑罰を受けただけでは消えない」女子寮に侵入した男の9年越しの再犯が浮き彫りにする現実。GPS監視が進まない日本の性犯罪対策の限界