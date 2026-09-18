元なでしこジャパン・山崎円美、性別変更＆父に これまでの苦悩と新たな家族の絆を明かす
18日放送『ダマってられない女たち season3』
ABEMAのバラエティー『ダマってられない女たち season3』（毎週金曜 後10：00）の#11が、18日に放送される。今回は、元なでしこジャパン・山崎円美に密着する。
【写真】和服で結婚報告！元なでしこジャパン・山崎円美＆パートナーの2ショット
山崎は昨年末、戸籍上の性別を女性から男性へ変更したことと、女性との結婚を発表。さらに、今年5月には妻の妊娠も報告した。性別変更、結婚、そして体外受精を経て授かった新たな命。その大きな決断の裏にあった葛藤とは。性別を変え生まれた、新たな家族の絆に迫る。
本番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティー。番組MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが務め、さまざまな環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
#11のスタジオゲストは、俳優でタレントの井上和香と岡田結実が登場。MC陣3人とともに、“女性の生きざま”を見届ける。
ABEMAのバラエティー『ダマってられない女たち season3』（毎週金曜 後10：00）の#11が、18日に放送される。今回は、元なでしこジャパン・山崎円美に密着する。
【写真】和服で結婚報告！元なでしこジャパン・山崎円美＆パートナーの2ショット
山崎は昨年末、戸籍上の性別を女性から男性へ変更したことと、女性との結婚を発表。さらに、今年5月には妻の妊娠も報告した。性別変更、結婚、そして体外受精を経て授かった新たな命。その大きな決断の裏にあった葛藤とは。性別を変え生まれた、新たな家族の絆に迫る。
本番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティー。番組MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが務め、さまざまな環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
#11のスタジオゲストは、俳優でタレントの井上和香と岡田結実が登場。MC陣3人とともに、“女性の生きざま”を見届ける。