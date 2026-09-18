富士急ハイランド、新たな大型スプラッシュコースター誕生 27年夏「ええじゃないか」横にオープン予定
【モデルプレス＝2026/09/18】9月18日に創立100周年を迎えた富士急行株式会社（山梨県富士吉田市／取締役社長：堀内光一郎）は、富士山北麓で展開するアミューズメントパーク「富士急ハイランド」に、2027年夏、新たな大型スプラッシュコースターが誕生することを発表した。
【写真】富士急、新エリア発表 “3つのポイント”詳細解禁
富士急ハイランドは、“キング・オブ・コースター”「FUJIYAMA」や、121度の急角度で落下する「高飛車」、バイクライド型の「ZOKKON」など、独創性とスリルを追求したアトラクションを導入し、多くのお客様に唯一無二の体験を提供してきた。今回の大型アトラクションの開業は、2023年の「ZOKKON」以来4年ぶりとなる。
本アトラクションは、1本のコースを前向き・後ろ向きに駆け巡り、垂直90度のタワーをダイナミックに上昇・下降する大型スプラッシュコースターだ。リニアランチ方式による3回の加速で、高さ44mの頂上付近まで一気に駆け上がり、空中で途切れたように見えるレールの先へ放り出されるかのような浮遊感を体感。クライマックスでは、富士山の天然水をたたえた池へ向かって急降下し、大量の水しぶきを巻き上げる。コースターならではの疾走感と、勢いよく舞い上がる豪快な水しぶきによって、絶叫と爽快感を同時に味わえる、暑い季節には格別の新たな体験を届ける。開業に向けた詳細情報は順次発表していく。（modelpress編集部）
開業時期：2027年夏予定
投資額：約40億円
場所：ええじゃないか横（クールジャッパーン 跡地）
乗車人数：20名
所在地：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
※内容は開発状況等により変更となる場合あり
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◆富士急ハイランド、2027年夏に新アトラクション誕生
富士急ハイランドは、“キング・オブ・コースター”「FUJIYAMA」や、121度の急角度で落下する「高飛車」、バイクライド型の「ZOKKON」など、独創性とスリルを追求したアトラクションを導入し、多くのお客様に唯一無二の体験を提供してきた。今回の大型アトラクションの開業は、2023年の「ZOKKON」以来4年ぶりとなる。
本アトラクションは、1本のコースを前向き・後ろ向きに駆け巡り、垂直90度のタワーをダイナミックに上昇・下降する大型スプラッシュコースターだ。リニアランチ方式による3回の加速で、高さ44mの頂上付近まで一気に駆け上がり、空中で途切れたように見えるレールの先へ放り出されるかのような浮遊感を体感。クライマックスでは、富士山の天然水をたたえた池へ向かって急降下し、大量の水しぶきを巻き上げる。コースターならではの疾走感と、勢いよく舞い上がる豪快な水しぶきによって、絶叫と爽快感を同時に味わえる、暑い季節には格別の新たな体験を届ける。開業に向けた詳細情報は順次発表していく。（modelpress編集部）
◆施設概要
開業時期：2027年夏予定
投資額：約40億円
場所：ええじゃないか横（クールジャッパーン 跡地）
乗車人数：20名
所在地：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
※内容は開発状況等により変更となる場合あり
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