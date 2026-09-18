与田剛「なんじゃこの球は」絶対的エース・阿波野秀幸の投球に衝撃を受けた亜細亜大時代と“1日1000球”の努力
YouTubeチャンネル「阿波野チャンネル」が、「【与田剛×阿波野秀幸】「10球に1球なら阿波野に勝てる」亜細亜大4年間でわずか1勝の男がプロで再開するまで。」と題した動画を公開した。動画では、中日ドラゴンズで監督・コーチとして共に戦った与田剛をゲストに迎え、阿波野秀幸と亜細亜大学時代の知られざるエピソードを語り合った。
動画のテーマは「亜細亜大時代の明暗」。与田は高校3年の夏、日本一厳しいと言われた亜細亜大学の練習に参加し、そこで阿波野の投球を初めて目にしたという。「すっごい球を投げてて。なんじゃこの球は」と当時の衝撃を振り返り、「1日にして印象がガラッと変わった」と、絶対的エースとの出会いを語った。
大学時代はわずか1勝と苦労した与田だが、2年生の時に阿波野らエリート選手と同部屋になった際、「真似をしよう」と決意。食事や服装まで先輩たちの行動を徹底的に観察したという。そんな与田に対し、当時の総監督からは「10球に1球だったら阿波野に勝てる」と声をかけられた。この言葉が「宝物の言葉になった」と明かし、その1球の割合を増やすために必死に努力した日々を振り返った。
その後、監督から「潰れるか伸びるか賭けろ」と言われ、1日1000球を投げる猛練習を敢行。手が痙攣して「終わった」と絶望した際にも、「1日走っとれ！」と命じられ陸上部のような生活を送ったエピソードで笑いを誘った。そして3年の春、本来先発の阿波野がリリーフに回り、ついに初勝利を手にしたという粋な演出の裏側も明かされた。
厳しい環境の中で培われた不屈の精神と、絶対的エースだった先輩への敬意。大学時代の対照的な立場から、プロの世界で中日ドラゴンズを牽引する名コンビへと成長した二人の軌跡と、深い絆が感じられる対談となった。
動画のテーマは「亜細亜大時代の明暗」。与田は高校3年の夏、日本一厳しいと言われた亜細亜大学の練習に参加し、そこで阿波野の投球を初めて目にしたという。「すっごい球を投げてて。なんじゃこの球は」と当時の衝撃を振り返り、「1日にして印象がガラッと変わった」と、絶対的エースとの出会いを語った。
大学時代はわずか1勝と苦労した与田だが、2年生の時に阿波野らエリート選手と同部屋になった際、「真似をしよう」と決意。食事や服装まで先輩たちの行動を徹底的に観察したという。そんな与田に対し、当時の総監督からは「10球に1球だったら阿波野に勝てる」と声をかけられた。この言葉が「宝物の言葉になった」と明かし、その1球の割合を増やすために必死に努力した日々を振り返った。
その後、監督から「潰れるか伸びるか賭けろ」と言われ、1日1000球を投げる猛練習を敢行。手が痙攣して「終わった」と絶望した際にも、「1日走っとれ！」と命じられ陸上部のような生活を送ったエピソードで笑いを誘った。そして3年の春、本来先発の阿波野がリリーフに回り、ついに初勝利を手にしたという粋な演出の裏側も明かされた。
厳しい環境の中で培われた不屈の精神と、絶対的エースだった先輩への敬意。大学時代の対照的な立場から、プロの世界で中日ドラゴンズを牽引する名コンビへと成長した二人の軌跡と、深い絆が感じられる対談となった。
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