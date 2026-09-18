与田剛が受けた衝撃「なんじゃこの球は」阿波野秀幸との出会い

「まさか自分がこうなるとは」三浦大輔が明かす1軍監督の想像を絶する重圧と不眠の日々

「投手・根尾は考えていなかった」与田剛が今明かす根尾育成“4年計画”の全貌と闘将・星野仙一との“ルーキーで守護神抜擢”の舞台裏。

地獄の亜細亜から“日本一楽”な熊谷組へ。今だから話せるパンチ佐藤がドラ１でオリックスに指名されるまで。

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元プロ野球選手の阿波野秀幸が、野球の楽しさや裏話をお届けするチャンネルです。ピッチャー目線での解説から、普段の暮らしや趣味まで、ここでしか見られない“素顔の阿波野”を発信していきます。