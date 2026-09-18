「5番・一塁」で出場

【MLB】Wソックス ー タイガース（日本時間18日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、本拠地でのタイガース戦に「5番・一塁」で先発出場。初回に8試合ぶりとなる32号を放った。先制3ランで松井秀喜氏がヤンキース時代の2004年に記録したキャリアハイの本塁打数を超えた。

豪快なアーチにシカゴが大歓声に包まれた。初回1死一、三塁で迎えた打席、村上は初球の152キロのシンカーを捉えると、打球はバックスクリーンに着弾。打球速度109.1マイル（約175.6キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、打球角度35度の特大の先制3ランとなった。9日（同10日）のパイレーツ戦以来となる一発。前日までの7試合で打率.050（20打数1安打）と不振に苦しんでいたが、久々に快音を響かせた。

26歳のスラッガーはメジャー1年目から本塁打を量産。3・4月は日本人＆球団タイ記録の5試合連発を放つなど12本塁打をマークした。ア・リーグ最速で20号の大台に到達したが、5月29日（同30日）のタイガース戦で右太もも裏を負傷。7月に復帰すると、29日（同30日）に23号を放ち、大谷翔平投手（当時エンゼルス）がメジャー1年目に記録した22本塁打を上回った。

9月5日（同6日）のツインズ戦で30号を放ち、日本人選手4人目の大台をクリア。岡本和真内野手（ブルージェイズ）とともに、メジャー1年目での突破は初。同9日（同10日）には31号を放ち、松井秀喜のキャリアハイに並んでいた。この日のアーチで“松井超え”を果たした。

岡本は14日（同15日）に33号を放っており、メジャー1年目での本塁打数で激しい“デッドヒート”を繰り広げている。（Full-Count編集部）