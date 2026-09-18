中学校教師も…数分間に盗撮の疑いで2人が逮捕！　千葉・四街道駅で盗撮事案が多発する“背景”

わずか５分の間に…

９月10日、千葉県四街道市のJR四街道駅で、わずか５分ほどの間に盗撮容疑の男２人が取り押さえられるという異例の事態が起きた。

10日に四街道署に性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区在住の船橋市立二宮中学校の教諭、高橋拓也容疑者（32）。午後３時37分ごろに四街道駅北口の階段で、女子高校生の後ろから近づいて、スカートの下にスマートフォンを差し入れて、動画を撮影したとされる。

「警戒に当たっていた鉄道警察隊員が高橋容疑者の犯行を確認し、現行犯逮捕しました。高橋容疑者は『普段隠されている女性のパンツをこっそり撮影するドキドキ感がたまらないから』と、動機について語り、容疑を認めています。

高橋容疑者のスマートフォンからは、同様に盗撮したとみられる複数の動画が見つかっており、県警では常習的にやっていたとみて捜査をしています」（全国紙社会部記者）

その数分前にも同駅では別に盗撮事件の容疑者が捕まっていた。

「３時32分ごろ、JR四街道駅の同じ北口のエスカレーターで、千葉市若葉区の会社員、小野公輔容疑者（34）が女子高生のスカートの中をスマートフォンで動画撮影した疑いがもたれています。やはり警戒中だった鉄道警察隊員に職務質問を受けて発覚し、同日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで逮捕されました。

小野容疑者は容疑を認めており『自分のスマホで動画を撮影すれば、後で何回も楽しめると思った』と供述しています」（同前）

２人が四街道署から送検されたのは、12日の朝９時30分ごろ。最初に出てきたのはサイドだけ短く刈った長髪の小野容疑者。カメラから顔をそむけて早足で車に乗り込んだ。約１分後に姿を現した高橋容疑者はカメラを見ると眉をひそめた。目元にはクマができており、憔悴した様子だった。

事件が起きた四街道駅では、確認できる範囲でも’21年以降に少なくとも７件の盗撮および盗撮未遂事件が起きている。今回の逮捕について千葉県警鉄道警察隊に話を聞くと「四街道駅を重点的に警戒していたわけではない」という。

「盗撮だけでなく、痴漢や迷惑行為も含めて千葉駅、西船橋駅など認知件数の多い駅や、女子高生の利用が多い駅などを中心にまんべんなく警戒に当たっています。この日はたまたま２件あったということです」

特定の時間帯に特定の場所で

JR東日本の統計によれば、’24年度の１日平均乗車人員は、西船橋駅が12万9904人、千葉駅が10万4225人。対して四街道駅は２万324人となっている。

駅の利用規模だけをみれば四街道駅は鉄道警察隊が認知件数の多い駅として挙げた２駅よりもかなり小さい。「四街道駅で起きた事件にはある特徴がある」と、性犯罪事件に詳しいライターが語る。

「四街道駅での盗撮事件７件の被害者は公開情報によれば『女性』と『20代女性』、残り５件がすべて『女子高生』です。そして７件のうち５件が北口の階段かエスカレーターで発生しています。犯行時刻は１件については不明ですが、残りはすべて15時30分から18時の間に集中しています」

確かに盗撮被害者の属性と犯行場所、時間帯には目立った偏りがある。

「四街道駅北口側には高校が４校あります。公表されている直近の生徒数は合わせて約3000人。そのうち約1900人が女子で、４校の生徒の６割以上を占めています。事件が集中する15時30分～18時ごろは、高校生の下校時間帯と重なります。北口側には多くの女子高校生が行き交うことになります。

盗撮常習者の中にはXやLINE、Discordなどにクローズドなコミュニティーを作り、画像を売買したり、情報交換したりする者がいます。過去の取材では、掲示板で『おすすめの盗撮スポット』を教え合っていた例も確認されています。四街道駅北口についても、女子高校生が多い時間帯や場所に関する情報が共有されていた可能性はないのか。その点が気になります」（同前）

四街道駅北口で盗撮事件の摘発が相次ぐのは、盗撮常習者たちの間で“盗撮スポット”として認識されていたからなのだろうか。

現時点ではそれを裏付ける証拠は確認されていない。だが、女子高校生が被害に遭う事件が同じ場所、同じ時間帯で繰り返されているという事実は重い。