シンガポールの大人気俳優グレン・ヨン、『ＳＱＵＡＬＬ』メインキャストに決定
10月18日スタートする莉子主演ドラマ『ＳＱＵＡＬＬ』（ABCテレビ／毎週日曜24時10分）で、ヒロインと運命的な出会いを果たす謎多きシンガポール人男性ルンを、シンガポールの人気俳優グレン・ヨンが演じることが発表された。併せて、キービジュアルとメイキングカットが解禁となった。
【写真】グレン・ヨンのカッコよすぎる全身カット
日本・シンガポール外交関係樹立60周年を記念して制作される本作は、異国情緒と多様な表情をもつシンガポールの街並みをバックに、国境と時を越えて描かれる、完全オリジナルのラブストーリー。主演・莉子がヒロイン・サクラを演じ、サクラを献身的に支え続ける恋人・瑛太役を吉澤要人（原因は自分にある。）が務める。
4年間の記憶を失ったサクラ（莉子）は、恋人・瑛太（吉澤）の転勤とともにシンガポールで新たな生活を始めていた。高層ビル群と歴史的な街並みが交差する土地で、幸せをかみしめていたサクラだが、なぜか頭をよぎるのが、荷物の中に紛れていた見覚えのない“203”と刻まれた古い鍵だった。
シンガポールでは、野生動物公園のガイドという新たな仕事に就き、瑛太とも順調な新生活を始めたある日、サクラは猛烈なスコールに遭う。雨宿りに入った路地裏で見かけたのは、一人のシンガポール人の男性ルン（グレン・ヨン）だった。初対面のはずなのに、なぜか昔から知っているような懐かしい感覚に襲われるサクラ。スコールによって、カトン地区の美しい町並みの路地裏で、まるで引き寄せられるように言葉を交わす2人。だが、この出会いは嵐の前の静けさでしかなかった-。
グレン・ヨンが演じるルンは、サクラがシンガポールの路地裏で不意に出会うシンガポール人男性の画家。個展を間近に控えながらも、作品を描けない葛藤を抱え続けていた。そんな中、絵のモチーフに、あまりにもそっくりなサクラと出会ったことで、運命的に引き寄せられていく…。実は、ヨンもまたサクラと同じように4年間の記憶をなくしていて…。
日本の連続ドラマ初出演となるグレン・ヨンは「日本のドラマに出演することは昔からの夢でしたので、このような機会をいただけて心から感謝しています。今後もぜひ日本の映画やドラマのプロジェクトに挑戦していきたいです」と喜びを語った。
さらに視聴者に向け、「切ないラブストーリー、美しい映像やロケーション、そして胸を揺さぶる物語がお好きな方なら、このドラマは間違いなく気に入っていただけるはずです。登場人物たちは誰もが不完全ですが、物語が進むにつれて誰もが彼らに共感し、応援したくなるでしょう。また、異なる国や文化を持つ二人が恋に落ち、関係を築こうと奮闘する姿には特別な魅力があります。このドラマは、シンガポールと日本の文化を非常に意味深く、新鮮な形で融合させています」と本作をアピールした。
莉子演じるサクラと、瑛太（吉澤要人）、ルン（グレン・ヨン）の3人のメインキャストがそろったキービジュアルは、シンガポールで撮影。運命的なストーリーを紡ぎだす3人の“表情”と、美しく多様な景色も見どころだ。
新ドラマL『ＳＱＵＡＬＬ』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月18日より毎週日曜24時10分放送。
【写真】グレン・ヨンのカッコよすぎる全身カット
日本・シンガポール外交関係樹立60周年を記念して制作される本作は、異国情緒と多様な表情をもつシンガポールの街並みをバックに、国境と時を越えて描かれる、完全オリジナルのラブストーリー。主演・莉子がヒロイン・サクラを演じ、サクラを献身的に支え続ける恋人・瑛太役を吉澤要人（原因は自分にある。）が務める。
シンガポールでは、野生動物公園のガイドという新たな仕事に就き、瑛太とも順調な新生活を始めたある日、サクラは猛烈なスコールに遭う。雨宿りに入った路地裏で見かけたのは、一人のシンガポール人の男性ルン（グレン・ヨン）だった。初対面のはずなのに、なぜか昔から知っているような懐かしい感覚に襲われるサクラ。スコールによって、カトン地区の美しい町並みの路地裏で、まるで引き寄せられるように言葉を交わす2人。だが、この出会いは嵐の前の静けさでしかなかった-。
グレン・ヨンが演じるルンは、サクラがシンガポールの路地裏で不意に出会うシンガポール人男性の画家。個展を間近に控えながらも、作品を描けない葛藤を抱え続けていた。そんな中、絵のモチーフに、あまりにもそっくりなサクラと出会ったことで、運命的に引き寄せられていく…。実は、ヨンもまたサクラと同じように4年間の記憶をなくしていて…。
日本の連続ドラマ初出演となるグレン・ヨンは「日本のドラマに出演することは昔からの夢でしたので、このような機会をいただけて心から感謝しています。今後もぜひ日本の映画やドラマのプロジェクトに挑戦していきたいです」と喜びを語った。
さらに視聴者に向け、「切ないラブストーリー、美しい映像やロケーション、そして胸を揺さぶる物語がお好きな方なら、このドラマは間違いなく気に入っていただけるはずです。登場人物たちは誰もが不完全ですが、物語が進むにつれて誰もが彼らに共感し、応援したくなるでしょう。また、異なる国や文化を持つ二人が恋に落ち、関係を築こうと奮闘する姿には特別な魅力があります。このドラマは、シンガポールと日本の文化を非常に意味深く、新鮮な形で融合させています」と本作をアピールした。
莉子演じるサクラと、瑛太（吉澤要人）、ルン（グレン・ヨン）の3人のメインキャストがそろったキービジュアルは、シンガポールで撮影。運命的なストーリーを紡ぎだす3人の“表情”と、美しく多様な景色も見どころだ。
新ドラマL『ＳＱＵＡＬＬ』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月18日より毎週日曜24時10分放送。