絶対損しない神コスパ！1泊3,975円で泊まれる「ファーイーストビレッジホテル大阪本町」宿泊記
ホテル系YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】1泊3,975円で宿泊できた大阪にあるホテルが反則級の品質でコスパ最強でした」を公開した。本動画では、大阪市中央区にある「ファーイーストビレッジホテル大阪本町」に宿泊した様子をレポートし、驚きの低価格と充実した設備を兼ね備えた、コストパフォーマンスの高さに迫っている。
動画の冒頭、大阪メトロ本町駅から徒歩約2分という立地の良さを紹介し、ホテルへと到着する。今回の宿泊料金は、予約サイトとポイント利用を駆使して「1泊3,975円」という激安価格を実現。館内に入ると、待機スペースが充実したおしゃれなロビーが広がり、ウェルカムドリンクのコーヒーサービスや、エレベーター前で必要な分を取るスタイルのアメニティ類が用意されている。また、館内には電子レンジや自販機に加え、価格設定が安めのコインランドリーも備わっており、利便性の高さがうかがえる。
続いてアサインされたスタンダードダブルルームへ入室すると、広さは14平米と、平均的なシングルルームと比べて「かなり広めだなと感じました」と好印象を抱く。室内にはふかふかのマットレスが敷かれたダブルベッドや、ガウンタイプの部屋着などが揃い、必要な機能がシンプルにまとまっている。さらに、リブランド前から築浅ということもあり、ユニットバスの内装は「かなり綺麗で清潔感がありました」と高く評価した。
夜には、ホテルから徒歩5分の距離にあるチェーン店「かつや」へ足を運び、カツ丼と豚汁のセットを堪能。「出汁の香りと三つ葉と七味の相性が抜群すぎて最高に美味しかった」と満足げに語る。その後は近くのコンビニでお酒や安価なおつまみを調達し、食後のひとときを楽しんで1日を締めくくった。
立地の良さから館内の清潔さ、そして周辺の利便性まで、価格以上の価値が詰まった宿泊体験。「最高の素泊まりだった」と太鼓判を押すこのホテルは、出張や観光で大阪での宿泊先を探す際の有力な選択肢となりそうだ。
動画の冒頭、大阪メトロ本町駅から徒歩約2分という立地の良さを紹介し、ホテルへと到着する。今回の宿泊料金は、予約サイトとポイント利用を駆使して「1泊3,975円」という激安価格を実現。館内に入ると、待機スペースが充実したおしゃれなロビーが広がり、ウェルカムドリンクのコーヒーサービスや、エレベーター前で必要な分を取るスタイルのアメニティ類が用意されている。また、館内には電子レンジや自販機に加え、価格設定が安めのコインランドリーも備わっており、利便性の高さがうかがえる。
続いてアサインされたスタンダードダブルルームへ入室すると、広さは14平米と、平均的なシングルルームと比べて「かなり広めだなと感じました」と好印象を抱く。室内にはふかふかのマットレスが敷かれたダブルベッドや、ガウンタイプの部屋着などが揃い、必要な機能がシンプルにまとまっている。さらに、リブランド前から築浅ということもあり、ユニットバスの内装は「かなり綺麗で清潔感がありました」と高く評価した。
夜には、ホテルから徒歩5分の距離にあるチェーン店「かつや」へ足を運び、カツ丼と豚汁のセットを堪能。「出汁の香りと三つ葉と七味の相性が抜群すぎて最高に美味しかった」と満足げに語る。その後は近くのコンビニでお酒や安価なおつまみを調達し、食後のひとときを楽しんで1日を締めくくった。
立地の良さから館内の清潔さ、そして周辺の利便性まで、価格以上の価値が詰まった宿泊体験。「最高の素泊まりだった」と太鼓判を押すこのホテルは、出張や観光で大阪での宿泊先を探す際の有力な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
朝食無料でこの価格？大阪で1泊5,000円台で泊まれる「コスパ最強」ホテルの全貌
「神コスパ」東横INN大阪ドーム前、1泊5,880円で味わえる豪華“具おにぎりstyle朝食”が最高すぎた
大阪で1泊3,700円台！「個人的にかなり珍しい」半無人ホテルがコスパ最強で泊まらないと損
チャンネル情報
このチャンネルでは、私が実際に宿泊したホテルを中心に、さまざまな宿泊施設をご紹介していきます。 旅行や出張の際のホテル選びの参考になれば嬉しいです😊 もし気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価をしていただけると励みになります！ 連絡先はこちら↓ hotelgurashich@gmail.com
youtube.com/@ホテル暮らしch YouTube