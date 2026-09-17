鈴鹿央士、事務所へYouTube更新を懇願「すずちゃんやアリスさんもいるから…」
俳優の鈴鹿央士（26）、お笑い芸人の青木マッチョ（31）が16日、東京・東郷神社で行われた映画『藁にもすがる獣たち』（25日公開）の公開直前イベントに登場した。
【集合ショット】筋肉がすごい！雨の中ヒット祈願に訪れた鈴鹿央士＆青木マッチョ
同イベントでは、「勝利」「強運」の神様を祀る東郷神社でヒット祈願を実施。2人とも神社でのヒット祈願は初めての経験だといい、本作で主演を務める鈴鹿は「めちゃめちゃ緊張してました」と苦笑い。いよいよ公開が近づいていることには「試写や完成披露で見てもらった方から『本当に面白かったです』とたくさんお褒めの言葉をいただくことが多いので、早く見てほしいなっていう思いです」とアピールした。
鈴鹿は弱小YouTuberという役どころ。青木からは「その弱小っぷりがもうめちゃくちゃ良くて（笑）。（共演シーンはなく）映画を見てから鈴鹿さんとお会いしたんですけど、もっとちっちゃい人だと思ってたんです。そうしたらめちゃくちゃ大きくて『デカっ！』みたいな（笑）」と驚かれていた。
映画のヒット祈願をした2人だが、自身の活動で他に祈願したいことを問われると、鈴鹿は「（所属事務所の）フォスターがYouTubeチャンネルをやっているんですが、ほぼ更新してなくて。それをもうちょっと更新してもらいたいなって（笑）」とにやり。
続けて「カメラの前で記者のみなさんの前で言うことによって、事務所の方が動いてくれるかもしれない（笑）。何ヶ月に1回みたいなペースなので、僕もまた出てみたいし、すずちゃん（広瀬すず）もアリスさん（広瀬アリス）も先輩たちもいるから、いろんな姿をもっと届けてほしいな」と、イベントを使って事務所のスタッフへ“お願い”していた。
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。『名無し』などの城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけてきた小林靖子氏が初めてタッグを組んだ。
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮寛貴）や、“夜職悪女”し～な（森七菜）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。
【集合ショット】筋肉がすごい！雨の中ヒット祈願に訪れた鈴鹿央士＆青木マッチョ
同イベントでは、「勝利」「強運」の神様を祀る東郷神社でヒット祈願を実施。2人とも神社でのヒット祈願は初めての経験だといい、本作で主演を務める鈴鹿は「めちゃめちゃ緊張してました」と苦笑い。いよいよ公開が近づいていることには「試写や完成披露で見てもらった方から『本当に面白かったです』とたくさんお褒めの言葉をいただくことが多いので、早く見てほしいなっていう思いです」とアピールした。
映画のヒット祈願をした2人だが、自身の活動で他に祈願したいことを問われると、鈴鹿は「（所属事務所の）フォスターがYouTubeチャンネルをやっているんですが、ほぼ更新してなくて。それをもうちょっと更新してもらいたいなって（笑）」とにやり。
続けて「カメラの前で記者のみなさんの前で言うことによって、事務所の方が動いてくれるかもしれない（笑）。何ヶ月に1回みたいなペースなので、僕もまた出てみたいし、すずちゃん（広瀬すず）もアリスさん（広瀬アリス）も先輩たちもいるから、いろんな姿をもっと届けてほしいな」と、イベントを使って事務所のスタッフへ“お願い”していた。
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。『名無し』などの城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけてきた小林靖子氏が初めてタッグを組んだ。
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮寛貴）や、“夜職悪女”し～な（森七菜）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。