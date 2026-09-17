伊豆大島にある都立高校の教師が、窃盗未遂などの容疑で逮捕されました。生徒の少年とともに住宅に侵入し、盗みを働こうとしたとみられています。

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車の中でうつむく男。窃盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、伊豆大島にある都立高校の教師・木村涼介容疑者（26）です。

木村涼介容疑者（26）

「肝試し的な感覚で興味があったので、ついていきました」

当時の教え子の少年2人とともに住宅に侵入し、窃盗をしようとした疑いがもたれています。

■少年2人と無施錠だった窓から侵入か

警視庁によりますと、木村容疑者は今年2月、少年2人とともに大島町の70代の男性が住む家に、無施錠だった窓から侵入したとみられています。

空き家だと思っていたものの、男性が在宅していたため物音がきこえ、何もとらずに逃走したということです。

■少年「空き家に入ろうと先生を誘った」

事件のきっかけとみられるのが、少年からの言葉です。すでに逮捕されている少年は、警視庁の調べに対し、「自分から空き家に入ろうと先生を誘った。嫌がる様子もなく乗り気だった」と語っているといいます。

実は、今年の1月から2月にかけて、伊豆大島では空き巣被害が多発しました。当時、この都立高校の生徒だった少年6人が先月までに逮捕されています。

木村容疑者は、生徒が空き巣をしていることを把握していたにもかかわらず、「調べるのも面倒くさかったから放置していた」といいます。さらに…

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木村涼介容疑者（26）

「仏壇のおりんは純金で高く売れるから探したほうがいいよ」

また、生徒が盗んだ金の指輪を見せると…

木村涼介容疑者（26）

「本物っぽいな。今週、東京に出るから査定してもらおうか」

処分方法のアドバイスなどをしていた上、今回、実際に犯行に加わったとみられています。調べに対し…

木村涼介容疑者（26）

「生徒からは、友達感覚に思われていた」

■学校側「生徒との距離が近いなと思った」

木村容疑者は、およそ3年前、この伊豆大島の高校で初めて教師になったといいます。

学校側は「年齢が若かったこともあり、生徒との距離が近いなと思った」「初めてということもあり、色々苦労していたが、授業の準備など真面目に行っていた」といいます。

ただ、「生徒との関わり方などを、もう少し育成しておくべきだった」としています。

■「車庫みたいなところには入った」

調べに対し、木村容疑者は…

木村涼介容疑者（26）

「車庫みたいなところには入ったが、窓から室内に入った記憶はありません」

住居侵入容疑については認めているものの、窃盗未遂容疑は否認しているということです。

警視庁は、木村容疑者が他にも生徒たちと窃盗を繰り返していたとみて、捜査しています。

（9月16日放送『news zero』より）