ことしに入り、住宅を狙った窃盗事件の発生件数が全国ワーストの愛知県。住人の男性が窃盗犯を撃退した方法とは。

【写真を見る】住人男性が外出先から不審者に｢おいこら、なにやっとる｣ スマホ連動型防犯カメラで空き巣撃退 住宅を狙った窃盗事件発生件数 愛知県が全国ワースト

長久手市内の一軒家にある防犯カメラの映像。バールを持った不審な人物の姿。そして、駐車場にはワンボックスカーが。インターホンを鳴らすなど状況を確認しています。すると…



（住人の男性）

「金属音でバキッ。初めて聞いた音で大きい音」

住人男性は不在だったが…

突然、2人組はバールを使ってドアをこじ開けます。この家に住む55歳の男性は当時不在。しかし、ある方法を使って撃退したといいます。





男性が使用したのは、スマホ連動型防犯カメラ。外出先からスマホ経由で不審な人物に向かって声をかけることができ、その声で、犯行グループは逃走したということです。

ことし7月末までに愛知県で住宅を狙った窃盗事件は756件と全国ワーストを記録しています。



警察は、スマホ連動型防犯カメラのほか、ドアのこじ開けを防止できるプレートの設置など対策を呼びかけています。