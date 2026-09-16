チャンネル情報

中高一貫校専門の保護者向けチャンネルです！無料体験授業随時受付中！ 大塚駅徒歩3分個別学習塾【谷合ゼミナール】 HPよりTELまたはお問い合わせください 【保護者向けオンライン個別相談実施中】初回無料(2回目以降5,000円) 1日１名限定 12時～14時の間で1時間程度 contact@taniai-seminar.comまで 保護者指名・子どもの学校名・学年・簡単なお悩み内容 を明記の上ご連絡ください。 中高一貫校の保護者の方向けに動画を発信しているので、是非チャンネル登録してください！ Twitterで中高一貫の勉強・学校生活・子育てのお悩み募集していますのでお気軽にDMください。 HP：https://taniai-seminar.com/ Twitter：@taniai_seminar 【1分でわかる！ピッタリ塾診断】 https://taniai-seminar.com/shindan/ 毎週水曜日、その他不定期で投稿します。 大塚にある『中高一貫校専門』学習塾、谷合ゼミナールの保護者向け公式チャンネルになります。 このチャンネルでは、中高一貫校に通う受験生の保護者・受験生向けに「受験」「勉強の仕方」「家庭学習」「子育て」「塾」に関する情報を発信しています。 講師歴約10年・教え子の9割が中高一貫校生 教え子実績：一橋大学、慶應法、中央法、芝浦、他多数 知りたいこと・伝えたいこと・その他どうでもいいこと自由にコメントしてください！ チャンネル登録・高評価お願いします！！ #中高一貫 #中学受験 ＃勉強