「解けるけどわからない」これが現実？元公文スタッフが指摘するスピード重視の弊害
谷合ゼミナールの代表である谷合達彦氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【忖度なし！】数少ない元直営教室のスタッフが話す公文の功罪」と題した動画を公開した。元直営教室のスタッフとして勤務した経験を持つ同氏が、公文式のメリットとデメリットについて率直な見解を語った。
動画内で谷合氏は、公文の学習システムが抱える構造的な問題を複数の視点から指摘した。まず「拘束時間が長い」「教えてもらえない」といった実態に触れ、公文のスタッフは基本的に「解説禁止」の指示を受けていると明かした。自力で正解にたどり着く経験を積ませる狙いがある一方で、「わからなくて全く進まない生徒」が無限ループに陥ってしまうリスクを懸念している。
さらに、公文の特徴である反復練習やスピード重視の姿勢が、「深く考えなくなる」という弊害を生んでいると指摘。とりあえず解いて提出すれば良いという意識が働き、粘り強く思考する力が育ちにくいと語る。また、表彰制度などの影響で「進度を気にしすぎる」生徒も多く、内容を本質的に理解しないまま進む「解けるけどわからない」状態に陥るケースがあることにも警鐘を鳴らした。
また教科別の特性にも言及し、国語については漢字学習のメリットを認める一方で、読解問題は解説がないため「どつぼにハマってしまう」と指摘。早期の英語学習についても「通わなくていい」と一蹴し、コミュニケーション能力を育む目的ならば別の学習方法を選ぶべきだとの見解を示している。
「辞め時がわからない」という保護者の悩みに対し、中学受験を視野に入れるのであれば「小2から小3で小学校の計算が終わればベスト」と具体的な目安を提示。中学受験塾に通い始めるタイミングが最適な辞め時だと提言した。最後には、公文で育てられる能力とそうでない能力を正しく認識し、「足りない部分を他で補っていく必要がある」と述べ、学習目的に合わせた的確な活用を呼びかけて動画を締めくくった。
動画内で谷合氏は、公文の学習システムが抱える構造的な問題を複数の視点から指摘した。まず「拘束時間が長い」「教えてもらえない」といった実態に触れ、公文のスタッフは基本的に「解説禁止」の指示を受けていると明かした。自力で正解にたどり着く経験を積ませる狙いがある一方で、「わからなくて全く進まない生徒」が無限ループに陥ってしまうリスクを懸念している。
さらに、公文の特徴である反復練習やスピード重視の姿勢が、「深く考えなくなる」という弊害を生んでいると指摘。とりあえず解いて提出すれば良いという意識が働き、粘り強く思考する力が育ちにくいと語る。また、表彰制度などの影響で「進度を気にしすぎる」生徒も多く、内容を本質的に理解しないまま進む「解けるけどわからない」状態に陥るケースがあることにも警鐘を鳴らした。
また教科別の特性にも言及し、国語については漢字学習のメリットを認める一方で、読解問題は解説がないため「どつぼにハマってしまう」と指摘。早期の英語学習についても「通わなくていい」と一蹴し、コミュニケーション能力を育む目的ならば別の学習方法を選ぶべきだとの見解を示している。
「辞め時がわからない」という保護者の悩みに対し、中学受験を視野に入れるのであれば「小2から小3で小学校の計算が終わればベスト」と具体的な目安を提示。中学受験塾に通い始めるタイミングが最適な辞め時だと提言した。最後には、公文で育てられる能力とそうでない能力を正しく認識し、「足りない部分を他で補っていく必要がある」と述べ、学習目的に合わせた的確な活用を呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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