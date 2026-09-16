CORTIS宿舎に無断侵入した外国人2人が起訴猶予、BIGHIT MUSICは改めて法的判断求める方針

CORTISの宿舎に無断侵入した外国人2人が起訴猶予処分を受けた。

BIGHIT MUSICは不服として、改めて法的判断を求める手続きを進めると明らかにした。

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BIGHIT MUSICは9月16日、CORTISの公式Weverseを通じて、アーティストの権益侵害に対する法的対応の結果と今後の方針を発表した。

これによると、7月にCORTISの宿舎への無断侵入事件が発生。外国人2人がSNSを通じて宿舎の住所を不正に入手し、侵入した疑いで検察に送致されたという。その後、検察は起訴猶予処分を下した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

これを受け、BIGHIT MUSICは、アーティストのプライバシーと安全を脅かす住居侵入や個人情報の取引を「非常に重く受け止めている」とし、起訴の可否について改めて法的判断を求める手続きを進める方針を示した。

また、共同玄関や廊下、エレベーターなどの共用スペースへの無断立ち入りも住居侵入罪に該当すると説明。2人以上による共同侵入は加重処罰の対象になるとして、宿舎や住居への無断侵入を控えるよう呼びかけた。

さらに、ネット上での悪意ある誹謗中傷や虚偽情報の流布、セクハラなどの悪質な投稿についても、国籍を問わず厳正に対応する方針を示した。

空港や機内でのストーカー行為についても、違法に入手した航空券情報を利用した同じ便への搭乗や隠し撮り、機内での接触、機内食の無断変更、車両や宿舎への尾行などを挙げ、証拠を収集したうえで法的措置を取るとしている。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。