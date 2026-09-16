「知っておきたい」対人トラブルの罠、人に呆れられた時に「さらに距離が開く」NG行動
ココヨワチャンネルが「【やりがち】人に呆れられた時にやってはいけない6つのこと／もっとあなたの株が下がる行動があります！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyotaが、人から呆れられ、縁を切られそうになった際にやってしまいがちなNG行動とその心理について解説している。
Ryotaはまず、人に呆れられた際に「すぐに元の関係性に戻そうとする」行動を挙げる。呆れた相手は何度も我慢した末に決断を下しているため、自分が変わらないまま関係修復を迫ることは「自分の価値が下がっちゃう」だけでなく、相手をさらに苦しめる結果になると指摘した。また、ショックから自分を守るための「他責思考」や、惨めさをアピールして相手に後悔させようとする「受動的な攻撃」も、呆れ果てた相手には響かず、むしろ周囲からの孤立を招くという。
さらに、疲労などを理由にした「自分の正当性の主張」についても言及。正論を並べても相手の感情は動かず、正論を言い続けることは「一番効率よく嫌われる方法」だと語った。加えて、自尊心の揺らぎによる「不安からの八つ当たり」や、SNSなどで相手を監視する「相手の情報を調べる」行動も、執着を生むだけで関係修復には繋がらないと警告している。
最終的な対処法として、Ryotaは「違った自分を作る」ことの重要性を説く。相手に誠心誠意謝罪し、一旦距離を置いて自己成長に努めることが唯一の道であると結論付けた。人間関係の危機において、感情的な反応を抑え、冷静に自身を見つめ直すことの大切さを学べる内容である。
Ryotaはまず、人に呆れられた際に「すぐに元の関係性に戻そうとする」行動を挙げる。呆れた相手は何度も我慢した末に決断を下しているため、自分が変わらないまま関係修復を迫ることは「自分の価値が下がっちゃう」だけでなく、相手をさらに苦しめる結果になると指摘した。また、ショックから自分を守るための「他責思考」や、惨めさをアピールして相手に後悔させようとする「受動的な攻撃」も、呆れ果てた相手には響かず、むしろ周囲からの孤立を招くという。
さらに、疲労などを理由にした「自分の正当性の主張」についても言及。正論を並べても相手の感情は動かず、正論を言い続けることは「一番効率よく嫌われる方法」だと語った。加えて、自尊心の揺らぎによる「不安からの八つ当たり」や、SNSなどで相手を監視する「相手の情報を調べる」行動も、執着を生むだけで関係修復には繋がらないと警告している。
最終的な対処法として、Ryotaは「違った自分を作る」ことの重要性を説く。相手に誠心誠意謝罪し、一旦距離を置いて自己成長に努めることが唯一の道であると結論付けた。人間関係の危機において、感情的な反応を抑え、冷静に自身を見つめ直すことの大切さを学べる内容である。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。