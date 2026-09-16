『ちいかわ』新たな特典の中身ページ公開でネット衝撃「ヤベェぞ…」「絶対ほしい」
19日より配布される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新たな入場者特典第5弾「ひみつ本」の収録ページの一部が先行公開された。原作者・ナガノ氏のコメントや貴重なイラストが、ネット上で話題になっている。
【画像】気になる！公開された『ちいかわ』新たな特典の中身ページ
第5弾となる「ひみつ本」は、ナガノ氏がセイレーン編構想時に描いていた＜ストーリーイラスト＞を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストを見ることができる。
さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実となり、＜オデと島＞というタイトルの漫画も掲載。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノ氏が描き下ろしたエッセイ＜むちゃうま日記＞も掲載され、秘密のコンテンツ満載の激レア本となっている。
ナガノ氏の描き下ろしイラストや漫画などが掲載された全52ページとなり、公開された収録ページの一部では、冒険へ出発する始まりのシーンを見ることができる。また、ナガノ氏が「こちらを描いたのは2022年なので、なんと4年も経っている事に！」と紹介しており、ネット上では「ヒトハとフタバが表紙なのも泣けてしょうがないです」「今のこの人気の状態での配布…これは第4弾以上にヤベェぞ…」「普通に売ってくれ」「今までの特典で一番ほしい、やばい絶対ほしい」などの声が出ている。
【画像】気になる！公開された『ちいかわ』新たな特典の中身ページ
第5弾となる「ひみつ本」は、ナガノ氏がセイレーン編構想時に描いていた＜ストーリーイラスト＞を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストを見ることができる。
ナガノ氏の描き下ろしイラストや漫画などが掲載された全52ページとなり、公開された収録ページの一部では、冒険へ出発する始まりのシーンを見ることができる。また、ナガノ氏が「こちらを描いたのは2022年なので、なんと4年も経っている事に！」と紹介しており、ネット上では「ヒトハとフタバが表紙なのも泣けてしょうがないです」「今のこの人気の状態での配布…これは第4弾以上にヤベェぞ…」「普通に売ってくれ」「今までの特典で一番ほしい、やばい絶対ほしい」などの声が出ている。
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