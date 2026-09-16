永尾柚乃、坂井真紀、松重豊、中原丈雄がPrime Video『おいしいのつくりかた』出演決定 予告映像も解禁に
Prime Videoにて10月3日0時より配信される北村有起哉主演ドラマ『おいしいのつくりかた』の追加キャストとして、永尾柚乃、坂井真紀、中原丈雄に加え、本作の企画プロデュース・監督を務める松重豊の出演が発表された。併せて、食と人の思いが交錯する予告映像も解禁となった。
【動画】『おいしいのつくりかた』予告はこちら
本作は、松重豊が企画・脚本・監督を手掛け、テレビ東京が製作する完全オリジナル作品。あるトラブルから心を閉ざしてしまった腕利きシェフ・水橋英二（北村）、洋食の料理人だった最愛の祖父の味と店を守りたい孫娘の大沢加奈（のん）、加奈の祖母の大沢智子（加賀まりこ）を中心に、人生の岐路に立つ登場人物たちが食を通じて一歩を踏み出す姿を描くヒューマンドラマとなる。
追加キャストとして、のんが演じる大沢加奈の幼少期を演じるのは永尾柚乃。加奈の料理の原点となる子ども時代を、表情豊かに愛らしく演じる。
加奈の母親・大沢静香役を演じるのは坂井真紀。温かくも時に複雑な家族の機微をどのように表現するのか。
そして、加奈の最愛の祖父にして「キッチン大沢」のマスター・大沢真路を演じるのは中原丈雄。“家族の絆”や“料理”など物語の核となるシーンで作品に温かみと深みを与える。
さらに、本作で企画プロデュース・脚本・監督を務める松重豊が老人ホームの施設長役で、役者としても作品に参加する。
予告映像は、物語の鍵となる“ポークソテー”の調理シーンと無愛想な料理人の水橋（北村）が映し出されるところから始まる。そして、水橋の料理と亡き祖父のポークソテーが同じ味であることに運命を感じた加奈（のん）と智子（加賀）が、売却寸前となった亡き祖父の洋食店「キッチン大沢」の復活に向け奔走する姿が描かれる。映像のラストには「人生は何度でも美味しくつくり直せる」という温かなナレーションのあと、シズル感あふれるポークソテーの映像が入り、グルメヒューマンドラマとしての期待感が高まる予告映像に仕上がっている。
ドラマ『おいしいのつくりかた』は、Prime Videoにて10月3日0時より独占配信。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
【大沢加奈（幼少期） 役：永尾柚乃】
最初にお声をかけていただいた時の気持ちは、やったー！！でした。少し前に孤独のグルメで共演させていただいた松重さんの監督作品に出演させていただけるなんて夢にも思っていなかったし、想像もしていなかったので、すごくすごく嬉しかったです。私は松重監督の雰囲気が大好きです。演じている時の松重さん、監督をされている時の松重監督、どちらも私も含め、周りにいる人達を包み込んでくれて、安心して演技ができる空間を作ってくださるのです。だからいつもより、2倍、3倍、いやそれ以上の演技ができるのです。それがすごく心地が良くて、今回、松重監督の作品の一員になれて、本当に幸せな気持ちになりました。
この作品を楽しみにしている皆様にも、この幸せな気持ちになれる「おいしいのつくりかた」をぜひ観ていただけたらうれしいなと思います。
【大沢静香 役：坂井真紀】
大好きな「孤独のグルメ」の制作チーム！そして、大好きな俳優さんである、松重豊さんが企画・監督をされる作品！ぜひどんな役でも参加させていただきたいと思いました。
「食べること」は、当たり前のようでいて、決して当たり前ではない、とても尊い営みだと思います。これまでたくさんの「食べる」を届けてこられた松重監督が、どんな「食」の物語を紡がれるのか。食べること、つくることが誰かの力になり、それがまた誰かへとつながっていく。そんな温かい物語の一員になれることを、とても嬉しく思います。
【大沢真路 役：中原丈雄】
「おいしいのつくりかた」の脚本を早くから頂き、それだけでも俳優には嬉しい事なのです。まして一度出演させて頂いた「孤独のグルメ」のチームによる作品で、松重豊さんの脚本と演出には驚きと震える様な喜びを覚えました。料理人の役は「孤独のグルメ」以来で、とても良い描かれ方でした。無くなったシーンもありましたが、それを上回る松重さんの演出を経験出来る事への嬉しさがありました。松重さんの声が先日亡くなられた親しかった成島出監督の声によく似ていて、現場で成島さんに似てるねと話したことを思い出します。とても素敵な現場で、もっと居たかったなぁと珍しく久しぶりに感じた作品です。
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本作は、松重豊が企画・脚本・監督を手掛け、テレビ東京が製作する完全オリジナル作品。あるトラブルから心を閉ざしてしまった腕利きシェフ・水橋英二（北村）、洋食の料理人だった最愛の祖父の味と店を守りたい孫娘の大沢加奈（のん）、加奈の祖母の大沢智子（加賀まりこ）を中心に、人生の岐路に立つ登場人物たちが食を通じて一歩を踏み出す姿を描くヒューマンドラマとなる。
加奈の母親・大沢静香役を演じるのは坂井真紀。温かくも時に複雑な家族の機微をどのように表現するのか。
そして、加奈の最愛の祖父にして「キッチン大沢」のマスター・大沢真路を演じるのは中原丈雄。“家族の絆”や“料理”など物語の核となるシーンで作品に温かみと深みを与える。
さらに、本作で企画プロデュース・脚本・監督を務める松重豊が老人ホームの施設長役で、役者としても作品に参加する。
予告映像は、物語の鍵となる“ポークソテー”の調理シーンと無愛想な料理人の水橋（北村）が映し出されるところから始まる。そして、水橋の料理と亡き祖父のポークソテーが同じ味であることに運命を感じた加奈（のん）と智子（加賀）が、売却寸前となった亡き祖父の洋食店「キッチン大沢」の復活に向け奔走する姿が描かれる。映像のラストには「人生は何度でも美味しくつくり直せる」という温かなナレーションのあと、シズル感あふれるポークソテーの映像が入り、グルメヒューマンドラマとしての期待感が高まる予告映像に仕上がっている。
ドラマ『おいしいのつくりかた』は、Prime Videoにて10月3日0時より独占配信。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
【大沢加奈（幼少期） 役：永尾柚乃】
最初にお声をかけていただいた時の気持ちは、やったー！！でした。少し前に孤独のグルメで共演させていただいた松重さんの監督作品に出演させていただけるなんて夢にも思っていなかったし、想像もしていなかったので、すごくすごく嬉しかったです。私は松重監督の雰囲気が大好きです。演じている時の松重さん、監督をされている時の松重監督、どちらも私も含め、周りにいる人達を包み込んでくれて、安心して演技ができる空間を作ってくださるのです。だからいつもより、2倍、3倍、いやそれ以上の演技ができるのです。それがすごく心地が良くて、今回、松重監督の作品の一員になれて、本当に幸せな気持ちになりました。
この作品を楽しみにしている皆様にも、この幸せな気持ちになれる「おいしいのつくりかた」をぜひ観ていただけたらうれしいなと思います。
【大沢静香 役：坂井真紀】
大好きな「孤独のグルメ」の制作チーム！そして、大好きな俳優さんである、松重豊さんが企画・監督をされる作品！ぜひどんな役でも参加させていただきたいと思いました。
「食べること」は、当たり前のようでいて、決して当たり前ではない、とても尊い営みだと思います。これまでたくさんの「食べる」を届けてこられた松重監督が、どんな「食」の物語を紡がれるのか。食べること、つくることが誰かの力になり、それがまた誰かへとつながっていく。そんな温かい物語の一員になれることを、とても嬉しく思います。
【大沢真路 役：中原丈雄】
「おいしいのつくりかた」の脚本を早くから頂き、それだけでも俳優には嬉しい事なのです。まして一度出演させて頂いた「孤独のグルメ」のチームによる作品で、松重豊さんの脚本と演出には驚きと震える様な喜びを覚えました。料理人の役は「孤独のグルメ」以来で、とても良い描かれ方でした。無くなったシーンもありましたが、それを上回る松重さんの演出を経験出来る事への嬉しさがありました。松重さんの声が先日亡くなられた親しかった成島出監督の声によく似ていて、現場で成島さんに似てるねと話したことを思い出します。とても素敵な現場で、もっと居たかったなぁと珍しく久しぶりに感じた作品です。