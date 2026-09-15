マンションから5歳男児転落死　母親との買い物から帰宅直後にベランダから転落か　東京・北区

東京・北区のマンションから5歳の男の子が転落し、その後、死亡が確認されました。

男の子は、母親と買い物から帰宅した直後に転落したとみられています。

15日午後1時過ぎ、「5階付近から4、5歳の子どもが転落した」と目撃者から119番通報がありました。

現場は、JR赤羽駅から500メートルほど離れた集合住宅が並ぶエリアです。

警視庁によりますと、男の子は事故が起こる前、母親とともに買い物から帰宅。

母親は購入した品物を1階に置き、まず男の子を11階にある自宅に連れていきます。

その後、母親は購入品を部屋に運ぶため、1階と11階の部屋を複数回往復。

男の子は、その間にベランダから転落したとみられています。

男の子は約32メートルの高さから落ち、意識がない状態で病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。

同じマンションの住民は、ベランダの状況を「なかなか（小さい子が）自力では登れない高さなので、なにか台を自分で持って来るなりしないと…。室外機の上に乗ったら（柵に）登れるかもしれないけど、室外機って前に寄せられない…」と話します。

ベランダには高さ120cmの手すりが設置されていましたが、周囲に椅子などの踏み台などはなかったということで、男の子が自力で手すりをよじ登ったとみられています。

また当時、男の子がベランダから下にいる母親を呼んでいる姿が目撃されていたということです。

警視庁などが当時の状況を詳しく調べています。