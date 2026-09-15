球団史上初のリーグ連覇を狙う阪神が苦しんでいる。2026年9月14日の中日戦（甲子園）で0－6と完敗を喫して今季ワースト6連敗。2位の巨人がDeNAに敗れたため、0.5ゲーム差は変わらないが、深刻なチーム状況になっている。

打線が沈黙...6年ぶり3試合連続完封負け

苦戦の原因は6年ぶりの3試合連続完封負けを喫した打線だ。目下56イニング連続適時打なし。つながりを欠き、本塁が遠い。藤川球児監督の采配にも疑問の声が。4点差を追いかける7回1死二、三塁の好機で立石正広が三ゴロに倒れると、坂本誠志郎も左飛で無得点に終わった。坂本は今月に入ってから25打数無安打。打撃不振にもかかわらず、前日13日の9回2死満塁に続き、指揮官はこの場面も坂本に代打を送らなかった。

藤川監督は就任1年目の昨年に85勝54敗4分で、2位・DeNAに13ゲームの大差をつけてリーグ優勝を飾っている。今年も戦前の下馬評では圧倒的優位を予想する声が多かったが、戦いは蓋を開けてみなければ分からない。

9月に試練の戦いが続いているが、救いは首位から陥落していないことだ。巨人が波に乗り切れていない中で、再び突き放して頂点に立てるか。レギュラーシーズンは残り17試合。球団の歴史を変えるためにも、目の前の試合を勝ち続けるしかない。

（中町顕吾）