『ちいかわ』新たな特典にネットざわつく「ナガノ先生のファンで良かった」「ズルい」
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新たな入場者特典第5弾「ひみつ本」が、19日より配布されることが決定した。原作者・ナガノ氏描き下ろしのイラストや漫画などが掲載された全52ページとなり、ネット上で話題になっている。
【画像】表紙がヤバい！『映画ちいかわ』新たな特典の「ひみつ本」
第5弾となる「ひみつ本」は、ナガノ氏がセイレーン編構想時に描いていた＜ストーリーイラスト＞を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストを見ることができる。
さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実となり、＜オデと島＞というタイトルの漫画も掲載。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノ氏が描き下ろしたエッセイ＜むちゃうま日記＞も掲載され、秘密のコンテンツ満載の激レア本となっている。
公式Xでは収録ページの一部が公開され、ネット上では豪華な特典に「こんなのさァ！もうさァ！行くしかないじゃんッ！」「これが特典って鳥肌立つくらい豪華。車もシールもめじるしもだけれど、ナガノ先生、本当に本当にありがとうございます。何円出しても買う人たくさんいるような作品を特典として出してもらえるなんて。ナガノ先生のファンで良かった。まじで泣きそう」「これはズルい」など歓喜と驚きの声があがっている。
【画像】表紙がヤバい！『映画ちいかわ』新たな特典の「ひみつ本」
第5弾となる「ひみつ本」は、ナガノ氏がセイレーン編構想時に描いていた＜ストーリーイラスト＞を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストを見ることができる。
公式Xでは収録ページの一部が公開され、ネット上では豪華な特典に「こんなのさァ！もうさァ！行くしかないじゃんッ！」「これが特典って鳥肌立つくらい豪華。車もシールもめじるしもだけれど、ナガノ先生、本当に本当にありがとうございます。何円出しても買う人たくさんいるような作品を特典として出してもらえるなんて。ナガノ先生のファンで良かった。まじで泣きそう」「これはズルい」など歓喜と驚きの声があがっている。
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