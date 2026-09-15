最大「１５」の借金をのみ込んだＤｅＮＡが、秋の主役へ名乗りを上げた。１４日の巨人戦（横浜）に４-３でサヨナラ勝ち。４時間４３分、延長１２回に及ぶ死闘を制し、ついに勝率を５割へ戻した。

幕切れも、今の勢いを象徴していた。３-３で迎えた１２回に先頭・松尾が二塁打を放ち、林が申告敬遠で無死一、二塁。続く古市の送りバントを処理した巨人の守護神マルティネスの一塁送球が大きくそれ、その間に二走の松尾が生還した。

相川亮二監督（５０）は「こういう展開では守備で粘るしかいない。自分たちも緊張感がある中で、ピッチャーも野手もいろんなものが崩れるっていうのは当然あり得る。そういう中でなんとか粘れた。本当に粘り勝ちだと思う」とナインをねぎらった。

６月まで２７勝４２敗２分け、勝率３割９分１厘と低迷したチームが、７月以降は３６勝２１敗１分けと一変。６連勝で勝率５割へ戻し、最後までどちらへ転ぶか分からない接戦まで勝ち切るあたりに、現在の充実ぶりがにじむ。

ただ、セの他球団関係者は「夏以降に調子を上げてくるのは想定内」と驚かない。歴史を振り返ればベイスターズは勢いに乗った時、とりわけ短期決戦で恐ろしい存在となる。

横浜時代の１９９８年、２８年ぶりの日本一に輝いたチームはリーグトップの６４２得点をマーク。打ち始めたら止まらない〝マシンガン打線〟が球界を席巻した。リーグ３位から日本シリーズへ進んだ２０１７年もセ２位の５９７得点。３位から下克上で日本一に駆け上がった２４年は同１位の５２２得点を記録した。１７年、２４年はいずれも強力打線の勢いをクライマックスシリーズへ持ち込み、勝ち上がった。

「脅威、怖さという点では、阪神と変わらない。ピッチャーはかなり神経を使う打線」（同関係者）。９月は９勝２敗で計５２得点。シーズンでも計５０４得点はリーグトップだ。勢いを味方につけたベイ打線は、過去の栄光を知る宿敵たちへ確かな重圧を与えている。

２年ぶりの日本一へ--。静かに牙を研ぐＤｅＮＡから、再び〝栄光の香り〟が漂い始めた。