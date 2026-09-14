リモコンの電池、切れた１本だけ替えてない？交換するときは“全部まとめて”が基本

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リモコンの反応が鈍くなったとき、手元にある新品の電池を１本だけ入れて様子を見ていませんか？　再び動けば問題ないように感じますが、古い電池と新しい電池を一緒に使うと、電池本来の性能を生かせないことがあります。交換するときは、本数だけでなく種類のそろえ方にも注意が必要です。

古い電池を残さず、すべて同時に取り替える


複数の電池を使う機器では１本だけ新しくすると、電池の残量に差が生まれます。残量の少ない電池が先に消耗し、そのまま使用を続けることで過放電の状態になり、液漏れにつながる場合も。どの電池が消耗しているかを見た目だけで判断するのは難しいので、交換のタイミングが来たら入っている電池をすべて取り出し、同時に新品へ入れ替えましょう。

種類や銘柄をそろえ、向きも確認する


同じ大きさに見えても、アルカリ乾電池とマンガン乾電池など、種類の異なる電池を混ぜるのは避けましょう。銘柄や使用状態によっても性能が異なるため、同じ種類・同じ銘柄の未使用品でそろえるのが基本です。また、入れ替える際は電池収納部に記されたプラスとマイナスの向きも要確認。取り出した使用済み電池は機器へ戻さず、端子が金属類へ触れないようにして、自治体の分別方法に従って処分しましょう。

「まだ使えそうだから」と１本だけ交換するのではなく、交換するときは全部まとめて。同じ電池でそろえる習慣が、リモコンを安全に使うことにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事は、乾電池の安全な交換・使用方法に関する公的機関および業界団体の情報をもとに、編集部が構成しています　※機器によって指定される電池の種類や交換方法が異なるため取扱説明書を確認し、液漏れや変形が見られる電池は使用せず、製品の相談窓口などへお問い合わせください

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