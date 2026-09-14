外国人が“日本国旗売りつけ”　「私は聴覚障害者です」など訴え　全国各地で相次ぐ

今、見知らぬ外国人から日本国旗を差し出されて寄付を名目に金銭を要求されるケースが全国各地で相次いでいます。

麺侍誠・小見山誠司代表：

旗を振りながら入ってきた。こんな感じです。（Q.外国人の特徴は）30代くらいの（外国人）。少し大きめのリュックサック背負ってました。

こう語るのは、神奈川・横浜市でラーメン店を営む小見山誠司さんです。

7月28日、お昼のピークが過ぎた午後3時前、突然、日本の国旗を持った外国人女性が入店し、日本語で書かれた小さな紙を見せられたといいます。

麺侍誠・小見山誠司代表：

（紙の内容は）私は耳も口も不自由です。日本を応援しています。なので募金をお願いします。協力してください。（Q.紙に旗を渡すから500円くださいと記載？）そうです。

耳と口に障害があることに加え、「500円募金してくれたら日本の国旗を渡す」などの内容が書かれていたといいます。

自身も耳が悪いという小見山さんは、協力したい思いで500円支払い、旗を受け取ったといいます。

旗はかなり薄く、持ち手の部分はストローのようなものでできていて、かなり簡易的な作りになっています。

外国人女性は去り際にお辞儀だけして帰っていったといいます。

麺侍誠・小見山誠司代表：

サンキューとは言わなかったですけど、お辞儀だけしてそのまま帰っていきました。おそらく他の飲食店も回ってるんじゃないかと思う。（知り合いの）飲食店の人に話したが、1件だけうちにも来たよってのは聞いた。

広がる外国人による謎の“国旗売り付け”。

同様のケースは、東京の人気オムライス店でも起きていました。

Kitchen Eggsオーナー・神山雅明さん：

まだオープンしてませんよ、営業してませんよと言おうとしたら、（外国人の）男性が紙を1枚渡してきて、「私は聴覚障害者です。日本を旅しております。もしよろしければこの国旗を500円で買っていただけませんか」と。

6月中旬、20代後半ぐらいの外国人の男性が入店。

店主は営業前の準備で忙しい時間帯だったため、早く帰ってもらおうと500円支払ったといいます。

Kitchen Eggsオーナー・神山雅明さん：

ちょうど（サッカーの）ワールドカップがやってたころでしたので、旗を振って、あとボールを蹴るしぐさを見せてきて、これで応援しろよということなのかなと思って。

さらに、遠く離れた北海道の上富良野町でも。

外国人観光客が多く訪れるという食堂には、9月6日、旗を持った外国人の男性が現れました。

かみふらの第一食堂・西永理佳店主：

でっかいリュックをしょって、2種類の旗を出してきた。かわいいからじゃあこっちで、こっち1つ買うねって言って500円を。そして暑かったからドリンクも1本差し上げた。（Q.500円渡した後の反応は？）ありがとうって。あなた優しいねってアプリで言ってた。

こうした事案は、かつて路上で相次いで目撃されていました。

福岡市の防犯カメラの映像には、手に日の丸の旗を持った外国人男性が通行人に差し出す様子が。

旗を手に取った女性にカードを見せ、ジェスチャーで何やら訴えていました。

さらに別の女性は、車に近づき旗を見せアピール。

撮影者によりますと、次から次へと通行人に接触していたといいます。

全国で相次ぐ、見知らぬ外国人から日本国旗を差し出されて500円の寄付を要求される“国旗売り付け”。

路上から飲食店にまで広がっている実態に、専門家は次のように指摘します。

元埼玉県警捜査一課警部補・佐々木成三氏：

お金を払ってくれる人が路上より店内・飲食店の方が多いっていう実情があるかもしれない。このような形でお金を稼げるという情報は何かしらのコミュニティーで共有されている可能性がある。

容易にお金を稼ぐ手段としてネットで情報が共有され、広がっている可能性が高いといいます。

善意に訴えかけるこうしたケースには、より注意が必要と指摘します。

元埼玉県警捜査一課警部補・佐々木成三氏：

内容がすべて嘘だったら詐欺罪にあたる可能性はあると思うが、金額が少額であるがゆえに事件として成り立つのは難しいと思う。実態をやはりしっかり確認してから寄付はした方がいいと思う。