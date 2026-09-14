指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」メンバー追加オーディションの候補生に、元ＳＴＵ４８センターの石田千穂（２４）や元ＳＫＥ４８センターの林美澪（１７）らが名を連ねていることが１４日、分かった。

この日、ドキュメンタリー番組「≠ＭＥ 名無しのシンデレラ」が、１０月５日深夜からフジテレビで放送されることが発表。≠ＭＥにとってグループ初となる新メンバー追加オーディションの舞台裏に密着した番組。番組では東京、大阪、福岡の各地で行われた２次審査から新メンバー決定の瞬間までを追うが、石田や林が挑むことになる。

また、４８グループででは、候補生としてＮＭＢ４８の河野奈々帆（２４）も挑戦している。

石田は２０１７年３月、ＳＴＵ１期生として加入。６ｔｈ「独り言で語るくらいなら」、９ｔｈ「息をする心」で単独センターを務めたほか、８ｔｈ「花は誰のもの？」ではトライアングルセンターの一角を担うなど、グループの中心として活躍し、今年６月に卒業。林は２０１９年１１月、ＳＫＥ第１０期生オーディションにグループ史上最年少の１０歳で合格。２８つシングル「あの頃の君を見つけた」、２９ｔｈシングル「心にＦｌｏｗｅｒ」で２作連続センター。２４年８月にグループを卒業していた。

≠ＭＥの新メンバー追加オーディション開催は、６月２６日に発表。特設サイトの動画では、指原が「〝≠ＭＥは≠ＭＥのまま終わっていくのだと思っていた〟が、プロデューサーや運営としての視点で考えると、アイドルをやりたい子が１日でも長く続けられる環境を作ることが私のすべきこと」と経緯を説明。現役メンバーの冨田菜々風は「どうしても東京ドームに立ちたくて、そのチャンスになるなら逃したくない」と、グループの大きな目標に向けての覚悟を明かしていた。