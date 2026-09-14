去年開催された「大阪・関西万博」の際に西ゲート近くで多くの来場者を出迎えたミャクミャクのモニュメント「ワクワク」。

閉幕後は、吹田市の万博記念公園や、泉南市の「泉南りんくう公園」を巡回。多くの人がその姿を一目見ようと集まりました。

そして次の移設先に選ばれたのが「ちはや園地」。金剛山の山頂付近、標高約1000mにある大阪府内で最も高い自然公園です。

運搬方法は、ヘリコプター。「ちはや園地」上空付近の午後1時の風速は約6ｍと風も弱い、運搬日和です。

そしていよいよ…

（記者リポート）「今、ミャクミャクがヘリコプターで吊るされて空へと舞い上がりました。ミャクミャクが飛んでいきます。ミャクミャクが空を飛んでいきます」

重さ約1.6トンのミャクミャクが大阪を空中散歩。

（登山でたまたま来た人）

「偶然来たんだけど、まさかミャクミャクに会えるとは思わなかった」

「思わず思わず『頑張ってねー！』と言いました」

撮影チームが70分ほどの山道を必死に登る中、ミャクミャクは優雅に「ちはや園地」を目指します。そして…

わずか5分で地上約1000mに到着したミャクミャク。ヘリコプターのあまりの爆風に、見守っていた吉村知事も思わず後ずさり。

無事に到着したミャクミャクを見届けた吉村知事は…

（大阪府・吉村洋文知事）「空を飛んで金剛山山頂にやって来ましたので多くのみなさんにミャクミャクを楽しんでもらえたらなと思います。たぶん、人生において金剛山の山頂でミャクミャク見ることないと思いますので」

モニュメントはこの後展示に向けた準備が行われ、9月19日（土）から一般公開されます。