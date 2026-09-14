映画「ちいかわ」入場者プレゼント第5弾はナガノ氏描き下ろしの「ひみつ本」“セイレーン編”構想時のストーリーイラストも初解禁
【モデルプレス＝2026/09/14】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）。この度、入場者プレゼント第5弾の情報が解禁された。
【写真】ファンと交流する「ちいかわ」キャラ
この度、入場者特典第5弾の情報が解禁。ナガノ氏描き下ろしのイラストやまんがなど、まさに“秘密”コンテンツが満載の全52ページの豪華冊子「ひみつ本」に決定した。毎回話題となっている入場者特典だが、第5弾となる「ひみつ本」には、ナガノ氏が“セイレーン編”構想時に描いていた【ストーリーイラスト】を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストが見られるかも。さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実に。【オデと島】というタイトルのまんがの掲載も決定した。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノ氏が描き下ろしたエッセイ【むちゃうま日記】も掲載されており、まさに秘密のコンテンツが満載のレア本が誕生。「ひみつ本」は数量限定で9月19日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
さらに、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』から公式LINEスタンプが登場。セイレーン編で描かれるちいかわたちのさまざまな表情や、印象的なセリフを楽しめるスタンプをラインナップ。静止画に加え、アニメーションやボイス・サウンド付きのスタンプも登場し、日常のトークをちいかわたちが楽しく彩る。
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファンと交流する「ちいかわ」キャラ
◆映画「ちいかわ」入場者プレゼント第5弾決定
この度、入場者特典第5弾の情報が解禁。ナガノ氏描き下ろしのイラストやまんがなど、まさに“秘密”コンテンツが満載の全52ページの豪華冊子「ひみつ本」に決定した。毎回話題となっている入場者特典だが、第5弾となる「ひみつ本」には、ナガノ氏が“セイレーン編”構想時に描いていた【ストーリーイラスト】を掲載。映画公式HPに掲載されているナガノ氏のロングインタビューに登場する“セイレーンの代わりに「あのこ」を配置していた”“ヒトハとフタバは顔もセリフもあった”というエピソードの元となったイラストが見られるかも。さらに、同ロングインタビューにある“島二郎とオデの取っ組み合いの喧嘩”が現実に。【オデと島】というタイトルのまんがの掲載も決定した。その他にも、「ひみつ本」のためにナガノ氏が描き下ろしたエッセイ【むちゃうま日記】も掲載されており、まさに秘密のコンテンツが満載のレア本が誕生。「ひみつ本」は数量限定で9月19日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
◆映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】