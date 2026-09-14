左ハムストリングの怪我で負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたレッドソックスの主砲、ウィルソン・コントレラス内野手（３４）が１３日（日本時間１４日）の本拠地ロイヤルズ戦で復帰。「４番・一塁」で出場し、３打数２安打と結果を残した。４-１の勝利に貢献した主砲だが、マイナーでの最後のリハビリ試合となった前日１２日（同１３日）に〝無気力プレー〟をやらかし、物議を醸している。

傘下２Ａのポートランド・シードックスの一員として出場したコントレラスは４回の打席途中、滑り止めの松ヤニを塗り足すため、タイムを要求。ベンチへ向かおうとしたが、球審は認めず、打席から離れることを許さなかった。規定ではグリップから１８インチ（約４６センチ）までの範囲に松ヤニを塗ることが認められており、コントレラスは憤慨。打席に戻ると相手投手に「真ん中に投げろ」と指示し、やる気のないしぐさで突っ立ったまま投球を見逃し続けた。カウント３-２からのど真ん中も見逃して三振がコールされると、やってられないとばかりにバットを投げ捨ててベンチに引き揚げた。

この〝無気力動画〟がＳＮＳにアップされると「なんて嫌なヤツなんだ。若いマイナーリーガーにとってひどい手本となる」「子どもじみた行動だ。情けない」「私が監督だったらすぐに交代させて、ＤＦＡにしている」「シングルＡに降格させて、そこに置いておくべきだ」と非難が殺到した。

コントレラスは８月３１日（同９月１日）にＩＬ入りする直前の試合で、怪我の影響で一塁へ全力疾走できず、本拠地のファンから大ブーイングを浴びていた。そんな苦い経験からこの日の復帰戦では全力疾走を披露。「もう２度とブーイングを浴びたくないからね」と語っていたが、思わぬところでブーイングを浴びている。