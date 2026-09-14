「老けないんですか!?」58歳・森口博子、ボディコン姿に「凄すぎなんですけど」「今が一番アイドル」反響
歌手の森口博子さんは9月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。ボディコン姿の写真を公開しました。
【写真】森口博子、あでやかなボディコン姿
コメントでは「朝から最高を見たので元気いっぱいになった」「なんてお美しい銀座のママ……」「たまらん 流石！」「なんで、老けないんですか！？ 凄すぎなんですけど」「今が一番アイドルしていませんか？」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】森口博子、あでやかなボディコン姿
ミラーボールを抱えたボディコン姿森口さんは「見なさいよ！(笑)」とつづり、1枚の写真を投稿。レザーのソファにもたれ、大きなミラーボールを抱えて笑顔を見せています。ターコイズブルーのサテン素材のボディコンに華やかなネックレスを合わせた、きらびやかな装いです。
コメントでは「朝から最高を見たので元気いっぱいになった」「なんてお美しい銀座のママ……」「たまらん 流石！」「なんで、老けないんですか！？ 凄すぎなんですけど」「今が一番アイドルしていませんか？」など、絶賛の声が集まりました。
華やかなドレス姿を披露8月24日には「世代を超えて みんなが幸せになれる『のど自慢』 地球に必要な絶対的番組だと思う」とつづり、衣装姿を公開した森口さん。黄色を基調とした華やかなドレスをまとい、笑顔でポーズを決めています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)