歌手の森口博子さんは9月13日、自身のXを更新。ボディコン姿の写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：森口博子さん公式Xより）

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歌手の森口博子さんは9月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。ボディコン姿の写真を公開しました。

【写真】森口博子、あでやかなボディコン姿

ミラーボールを抱えたボディコン姿

森口さんは「見なさいよ！(笑)」とつづり、1枚の写真を投稿。レザーのソファにもたれ、大きなミラーボールを抱えて笑顔を見せています。ターコイズブルーのサテン素材のボディコンに華やかなネックレスを合わせた、きらびやかな装いです。

コメントでは「朝から最高を見たので元気いっぱいになった」「なんてお美しい銀座のママ……」「たまらん 流石！」「なんで、老けないんですか！？　凄すぎなんですけど」「今が一番アイドルしていませんか？」など、絶賛の声が集まりました。

華やかなドレス姿を披露

8月24日には「世代を超えて　みんなが幸せになれる『のど自慢』　地球に必要な絶対的番組だと思う」とつづり、衣装姿を公開した森口さん。黄色を基調とした華やかなドレスをまとい、笑顔でポーズを決めています。気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:五六七 八千代)