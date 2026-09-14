去年の大晦日に水戸市で元交際相手のネイリストの女性を殺害した罪などに問われている男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。

大内拓実被告（29）は去年12月31日、水戸市のアパートで、元交際相手でネイリストの小松本遥さん（当時31）の首を包丁で刺すなどして殺害した罪のほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる「紛失防止タグ」を取り付けるなどしたストーカー規制法違反の罪に問われています。

きょう、水戸地裁で行われた初公判で、大内被告は起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「紛失防止タグをつけたぬいぐるみを入れた段ボール箱を小松本さんの実家に置き、小松本さんがそれを持ち帰ったことで自宅を特定した」「事件当日は宅配業者を装って侵入し、殺害した」と指摘。動機については「小松本さんを殺害することで、出会う前に戻って人生をリセットしたいと思うようになった」としました。

一方、弁護側は「量刑を争う」と主張しました。

判決は今月30日に言い渡される予定です。