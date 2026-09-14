あまりにしらじらしい態度を取ってしまったわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万5000回再生を突破し、「知らんぷりが上手ｗ」「表情が可愛すぎ」「証拠隠滅してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：新築の壁が破壊されていたので、大型犬に『誰がしたん？』と質問→あまりにもしらじらしい『態度と表情』】

新築の壁を壊したのは…

Instagramアカウント「ponta_o4o2」の投稿主さんは、オールドイングリッシュシープドッグの『ポン太』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、新築の家で、壁が噛んだような傷がつけられているのを発見した投稿主さん。真新しい壁に残された傷を見て、いったい誰がやったのかと驚いてしまいます。

そこで、ポン太ちゃんに「誰がしたん？」と聞いてみることにしました。壁の傷を指さしながら問い詰めますが、ポン太ちゃんはまったく見向きもしません。

視線をそらし、まるで何も聞こえていないかのように振る舞います。まるで「僕は知りません」と言わんばかりの態度です。その堂々とした様子を見ていると、かえって怪しさが増してしまいますね。

知らんぷりのわんこ

そんな中でも、ポン太ちゃんはなぜか余裕たっぷり。問い詰められているというのに、ニコニコとした表情を浮かべながら、階段の下を眺めています。

その姿からは、反省している様子がまったく感じられません。あまりに堂々としているため、投稿主さんも少し強めに「誰がやったん？」と問いかけてみたそうです。

やっとのことで、傷を確認するかのように顔を近づけるポン太ちゃん。果たして、ポン太ちゃんの反応は……？

わんこが取った行動とは

するとポン太ちゃんは、おもむろに体を動かし始めました。そして前足をスッと壁の傷へ。なんと、前足を伸ばしているように見せかけながら、傷を隠していたのです。

「え？傷ってなんのこと？」とばかりの、あまりにもしらじらしい態度。しかも、満面の笑みまで浮かべています。

まさかの隠し方と、とぼけきった表情には、思わず笑ってしまいますね。まるで自分の仕草で証拠を消せると信じているかのような、賢いのか天然なのか分からない行動を取ったポン太ちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「これは絶対に隠してるｗ」「可愛いから許してしまう」「何回も見ちゃう(笑)」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「ponta_o4o2」には、ポン太ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ponta_o4o2」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。