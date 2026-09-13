買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

バレーボール男子のアジア選手権が13日、福岡・北九州市立総合体育館で行われ、決勝で世界ランク6位の日本が同18位のイランを3-0（25-21、26-24、25-23）で撃破。連覇を達成し、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。イランのロベルト・ピアッツァ監督は後悔の弁を残した。

今大会のタイトルだけでなく、ロサンゼルス五輪切符を懸けた大一番。先発メンバーには主将の石川祐希、西田有志、小野寺太志、エバデダン・ラリー、深津英臣、高橋藍、リベロの山本智大が名を連ねた。

第1セットはいきなり3連続失点のスタートとなったが、高橋藍が躍動した。8-8からサービスエースを決めると、9-10からはバックアタックの体制からトス。西田有志が叩き込み、フェイクセットが決まった。終盤まで競り合いになったが、大歓声にも乗って先取した。

第2セットも高橋が2本連続で強烈なバックアタックを叩き込むなど奮闘。最大4点差をつけながら一時は逆転を許した。それでも、イランのブロックに苦しんだ石川がセットポイントからサービスエースを決めた。

頂点へ王手をかけた第3セットも、高橋がスピードを巧みに落としたサービスエースを決めた。中盤まで競り合う展開の中、最後は石川が決めてアジアの頂点に駆け上がった。

試合後、イランのピアッツァ監督は「私たちは惜しいところまでいった」とし、「スコアの差は8点だったと思う。最初のセット、私たちはミスが多すぎた。だから日本はそのセットを取るにふさわしかった」と後悔するように振り返った。続けて「でも私たちは持ち直した。接戦では一つのプレーが違いになる。いい仕事をするときもあれば、そうでないときもある。最後まで諦めなかった選手たちを誇りに思う」と自チームを称え、「毎年、日本は向上し続けている。だから、彼らは出場権を勝ち取るにふさわしかった」と日本に称賛を送った。

日本は一丸となって強敵に立ち向かい、連覇でロス五輪切符を獲得。日本勢で同五輪の出場権を得ていたのは新体操のみで、バレーは男子＆団体球技でロス第1号となった。



（THE ANSWER編集部）