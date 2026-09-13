2024年の能登半島地震による大規模火災で焼失した、石川県輪島市の朝市がエリアの一角で13日、2年8か月ぶりに復活し、露店のおばちゃんたちの元気な声が飛び交いました。

◇朝市に出店した女性…「良かったここまで来て。やっと出られたがいねー」

13日は「復活のはじまり市」と銘打って、かつて、朝市の露店や商店が立ち並んでいた本町エリアに、1日限りの輪島朝市が復活しました。

◇訪れた人は…「地元、地元です。待ってましたって感じです」

◇出店した女性…「もう、おばさん50年。朝市歴50年になりますからね。もう嬉しい、みんなで出られるからね、最高、最高！」

◇輪島朝市組合・冨水長毅組合長…「先はもう少し長いかもですけれども、とにかく一歩一歩ですね。このエリアに復興して組合員一同、また頑張っていきたいと思います」

◇本町商店街振興組合・高森健一理事長…「出店の皆さんも喜んでいますし、来店されたお客さんも楽しそうにお買いになられるので、最初の一歩ですけれど、大成功と思います」

今回を復活のはじまりに、2027年の春には14の店舗が入る新たな賃貸型の商業施設がオープンし、再びにぎわい場が生まれます。