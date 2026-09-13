大相撲秋場所初日（１３日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２６＝二所ノ関）が小結大栄翔（３２＝追手風）を退けて白星発進した。立ち合いで右を差せずに引く悪癖を露呈すると、土俵際で飛び上がってはたき込み。これが辛うじて決まり、白星を拾った。

取組後の大の里は「ヒヤッとした。（立ち合いは）良くない部分もあると思う。しっかり修正して明日やっていく」と反省の言葉が口を突いた。

ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた舞の海秀平氏（元小結）は場所前の大の里について「とても心配ですね。もがき苦しみながら稽古しているように見えた。境川部屋で平戸海との三番稽古を見ていても、迷っているのか、どう相撲を取ったらいいのか分からないのか。手をついて立つのが遅かった。これは悩んでいるんだろなと思いながら見ていた」と指摘する。

この日の取組後には「悩んでますね。本人もどう相撲を取ったらいいか。相撲の取り方、勝ち方を忘れてしまったんじゃないかなと思うぐらい心配。大栄翔も全盛期よりも突きの威力、当たりの強さはちょっと落ちている。その大栄翔に対してこういう相撲内容ですから。この先、難敵がたくさん待ってますから心配」と不安視した。